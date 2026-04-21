Murió José Mastellone, figura clave en la construcción de La Serenísima

Falleció José Mastellone, último hijo de Antonio Mastellone y Teresa Aiello, fundadores de La Serenísima. La triste noticia se da apenas unos días más tarde de que se conociera la venta de la histórica firma lechera al grupo formado por Danone y Arcor.

Apodado de forma cariñosa como “el último lechero”, José junto con su hermano Pascual fueron quienes impulsaron la empresa para que pasara de ser un pequeño negocio local a ser una de las marcas lácteas más conocidas del país.

En los avisos fúnebres que aparecieron en distintos medios, los accionistas de Mastellone Hermanos S.A. despidieron “con profundo pesar” a Mastellone, a quien definieron como un “pilar fundamental” para el desarrollo de la empresa. "Conocí al señor en la parte de cinta de producción. Un ejemplo de trabajo a la par de sus empleados. El señor estaba en cada detalle de higiene, un avanzado para la época", recordó una ex empleada, según información de Clarín. "Trabaje 16 años en La Serenisima. José andaba todo el día de ropa grasa azul...paseaba y saludaba a toda la fábrica", rememoró otro empleado.

Su velatorio comenzó este martes a las 9 y se extendió hasta las 12 en la localidad bonaerense. Una vez finalizado el velatorio, el cortejo llevó a cabo un “paso simbólico” por las instalaciones de la empresa para que los trabajadores puedan despedirlo antes de dirigirse hacia el cementerio.

Danone y Arcor compraron La Serenísima

Venta de La Serenísima

El 25 de marzo pasado se oficializó la venta de La Serenísima a Bagley Latinoamérica, sociedad que crearon en 2005 Arcor y Danone. Cabe recordar que el conglomerado ya tenía un 49% del paquete accionario, por lo que se quedó con el 51,1% restante, que aún estaba en manos de la familia fundadora y el fondo Dallpoint Investments LLC,

La marca La Serenísima era compartida por Mastellone y Danone: la primera manejaba el portafolio de leches y quesos duros y semiduros, y la segunda gestionaba los blandos, además de los yogures y postrecitos.

La operación se concretó tras un año de negociaciones y una disputa por la valuación de la compañía que casi termina en la justicia. Ahora, las compañías anticipan que el joint venture generará nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado lácteo.

RM