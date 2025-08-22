Globalia apuesta por la inversión sostenible para potenciar el turismo en América Latina

Globalia, grupo turístico líder en España y propietario de Air Europa, Groundforce y Be Live Hotels, reafirma su compromiso con la inversión turística sostenible en América Latina mediante proyectos que buscan equilibrar el crecimiento económico, la responsabilidad social y la protección del medio ambiente. Esta estrategia responde al Código Ético aprobado en junio de 2025, que establece la integridad, la transparencia y la excelencia como pilares de todas sus operaciones.

Los proyectos sostenibles que generan impacto local

En sus operaciones en América Latina, Globalia aplica criterios de turismo responsable en transporte aéreo, gestión hotelera y colaboración con proveedores locales. La compañía fomenta la contratación regional, apoya iniciativas culturales y promueve prácticas que protegen los recursos naturales y el patrimonio de cada destino. De este modo, sus inversiones no solo amplían la conectividad internacional, sino que también fortalecen las economías locales y generan empleo de manera sostenible.

Durante la gestión de Javier Hidalgo, Globalia consolidó su presencia en mercados clave de la región, ampliando la conectividad con destinos estratégicos y sentando bases sólidas para un crecimiento sustentable. Hoy, sus proyectos continúan impulsando beneficios económicos y sociales, alineados con la visión de un turismo responsable que genera valor duradero para las comunidades locales.

El grupo también mantiene un firme compromiso con la ética empresarial y la responsabilidad corporativa, garantizando transparencia en todas sus operaciones y cumplimiento de estándares internacionales. Su marco normativo incluye la prevención de riesgos legales y el respeto por los principios de sostenibilidad, consolidando a Globalia como un referente en buenas prácticas en el sector turístico.

Fundada en 1998, Globalia se posicionó como el grupo turístico líder en España, con presencia global en transporte aéreo, gestión hotelera, servicios aeroportuarios y agencias de viaje. Su enfoque en innovación, excelencia y sostenibilidad la proyecta como un actor clave en la construcción de un turismo competitivo, responsable y capaz de generar un impacto positivo en América Latina y el mundo.