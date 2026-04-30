San Luis lanza su primer curso canino penitenciario-policial y forma guías K9 con estándares internacionales

El viernes pasado, el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis fue escenario de un cierre con valor histórico. Con la presencia de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y de las principales autoridades policiales y penitenciarias, se graduaron los primeros catorce guías caninos del 1° Curso Nacional de Nivelación Canino Penitenciario-Policial. La iniciativa no sólo integró a dos fuerzas provinciales bajo un mismo esquema de formación, sino que también sumó a un efectivo del Servicio Penitenciario de Salta, otorgándole desde su debut una proyección federal.

El programa se desarrolló bajo un régimen de internación durante doce jornadas consecutivas, reflejo de la exigencia y el compromiso requeridos. Participaron nueve agentes del Servicio Penitenciario de San Luis, cuatro de la Policía provincial y uno de la fuerza salteña, quienes se entrenaron en manejo, adiestramiento y conducción de perros de trabajo destinados a tareas de seguridad, defensa y control. Más allá de lo técnico, uno de los ejes centrales fue la construcción del vínculo entre guía y can, clave para la eficacia en el terreno.

“El trabajo con perros operativos exige disciplina, constancia y sensibilidad. No se trata solo de dar órdenes, sino de entender su conducta y potenciar sus capacidades”, fue uno de los conceptos que atravesó la formación, junto con la importancia del bienestar animal y la tenencia responsable.

El equipo docente estuvo encabezado por el ayudante de primera Javier Reynoso y el subcomisario César Andrés Sosa, acompañados por un cuerpo de instructores y asistentes especializados.

El rasgo distintivo del curso lo aportó la participación de Javier Catoni, fundador de Special Missions, una base de entrenamiento con sede en La Pampa reconocida a nivel internacional. Dedicada a la formación en tácticas operativas, defensa y unidades K9, la organización cuenta con experiencia en escenarios de conflicto y en operaciones contra el narcotráfico en México, lo que elevó el nivel de la capacitación a estándares de élite.

En 2026, Special Missions amplió su capacidad operativa con la incorporación de helicópteros militares MD 530 de última generación, convirtiéndose en la única entidad privada del país en operar este tipo de aeronaves con instructores certificados tras formación en Estados Unidos.

El acto de cierre reunió también a la directora general de complejos penitenciarios, Karina Mantelli; al subdirector Carlos Zarandón; al jefe de Policía, Juan Carlos Serrano; y al subjefe Javier Miranda, junto a familiares de los egresados que acompañaron una ceremonia cargada de emoción.

Con esta primera camada, San Luis suma personal capacitado para intervenir en situaciones reales, donde el trabajo conjunto entre el guía y su perro se convierte en una herramienta clave para fortalecer la seguridad pública.