xCruza: el estudio argentino que pone trofeos en manos de los mejores

Hoy el diseño gana cada vez más relevancia dentro de las industrias vinculadas a innovación, tecnología y desarrollo de producto, y xCruza construyó una práctica que combina mirada conceptual, pensamiento industrial y capacidad de ejecución. El estudio argentino trabaja desde hace más de veinte años desarrollando productos pensados para insertarse en distintos mercados y dialogar con escenarios productivos reales.

La historia comenzó en Buenos Aires en 2001, cuando sus fundadores todavía eran estudiantes de diseño industrial en la UBA. En ese momento, gran parte de la industria local atravesaba un escenario complejo y el desafío para muchos diseñadores era pensar cómo desarrollar productos desde Argentina con identidad propia y proyección internacional. En ese contexto, Victoria Riqué y Carlos Genoud comenzaron a reunirse junto a otros colegas en el histórico café La Giralda, sobre avenida Corrientes, para debatir ideas alrededor del diseño, la producción y la cultura material.

De esos encuentros surgió una mirada que terminaría definiendo el nombre del estudio: entender al diseño como un punto de cruce entre sociedad, cultura, tecnología y sistema productivo. Así nació xCruza, una práctica interdisciplinaria donde conviven investigación conceptual, desarrollo técnico, ingeniería y fabricación.

El jugador del Real Madrid y la selección de Francia, Mbappe, con el trofeo World 11 creado por xCruza

Actualmente, más del 50% de los proyectos desarrollados por xCruza están orientados a mercados internacionales, con presencia en España, Países Bajos, Bélgica, Brasil, Paraguay y Uruguay. El área internacional representa hoy 70% del estudio. Actualmente, el equipo trabaja en el desarrollo de productos ligados a la tecnología, la innovación y la producción de escala masiva, en sectores diversos como sistemas electorales, electrodomésticos, sintetizadores musicales y juguetes. A su vez, desarrolla piezas premium de escala seriada más acotada, como trofeos de alto nivel, consolidando un portfolio donde diseño, tecnología y producción funcionan de manera integrada.

DISEÑAR DESDE ARGENTINA PARA EL MUNDO

En los últimos años, el crecimiento de compañías tecnológicas y marcas que buscan desarrollar productos con identidad propia abrió un nuevo espacio para estudios especializados en desarrollo estratégico de producto, una categoría donde xCruza viene construyendo posicionamiento desde hace más de dos décadas.

“Durante mucho tiempo Argentina exportó creatividad desde la publicidad o el talento individual. Hoy también empieza a exportar diseño aplicado a productos y tecnología”, explican desde el estudio.

A diferencia de los modelos tradicionales donde el diseño aparece aislado del proceso industrial, xCruza trabaja junto a áreas de ingeniería, producción y tecnología desde las primeras etapas de cada proyecto. Para el estudio, un producto no termina en el render ni en el prototipo: el verdadero desafío empieza cuando debe fabricarse, escalar y sostenerse comercialmente.

Esa lógica fue la que permitió desarrollar proyectos tan diversos como el eTermo de Peabody, la Boleta Única Electrónica junto a Grupo MSA o desarrollos vinculados a electrónica, movilidad y tecnología aplicada.

EL PROYECTO FIFPRO Y LA VISIBILIDAD INTERNACIONAL

Uno de los proyectos de mayor exposición global para el estudio llegó de la mano de FIFPRO, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. En 2025, xCruza fue seleccionado entre estudios europeos para desarrollar el trofeo del World 11, entregado a los mejores jugadores del mundo elegidos por más de 28.000 futbolistas profesionales de 70 países.

El proyecto surgió de una pregunta conceptual: cómo traducir en un objeto la lógica colectiva de un deporte que muchas veces se narra desde lo individual. La respuesta conceptual fue el “abrazo de gol”: once figuras que al unirse conforman una única copa.

La pieza fue desarrollada íntegramente por el estudio, desde el concepto inicial hasta la producción final en aluminio macizo con tecnología CNC de 5 ejes. El reconocimiento internacional obtenido a partir de este proyecto reforzó el posicionamiento global de xCruza dentro de una escena históricamente dominada por estudios europeos y norteamericanos.

Deportistas de elite con el trofeo de diseño argentino

PREMIOS, RECONOCIMIENTO Y PROYECCIÓN

El estudio fue reconocido con algunos de los premios más importantes de la industria del diseño, entre ellos el Red Dot Award de Alemania, el A’Design Award Platinum de Italia, los DNA Paris Design Awards y la Bienal Iberoamericana de Diseño.

Con más de 20 premios y reconocimientos nacionales e internacionales, xCruza representa una nueva generación de estudios argentinos que trabajan sobre el cruce entre diseño, tecnología e industria.