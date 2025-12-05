Emisión de acciones por $ 150 millones

El miércoles 3 de diciembre VALO realizó primera emisión de acciones del mercado argentino luego de las elecciones legislativas de octubre. Esta ampliación de capital permitirá a VALO seguir consolidando su estrategia de crecimiento y, al mismo tiempo, generar condiciones de mayor liquidez para los accionistas actuales y futuros.

El encuentro contó con las presentaciones de Kony Strazzolini, adscripto al Directorio, Daniel Real, Gerente de Administración de VALO y Julio Fermo, Co-Gerente de Banca de Inversión, quienes expusieron la visión estratégica del banco, los resultados recientes y los términos y condiciones de la emisión.

La apertura del RoadShow estuvo a cargo de Kony Strazzolini, que remarcó los beneficios de la consolidación de la fusión con Columbus, la apertura de nuevos negocios como Comex y Cash Management, y el impacto de ambas iniciativas en la sustentabilidad del banco independientemente de los distintos ciclos de la economía. En ese sentido, destacó que la ampliación de la cartera de negocios permite a VALO generar valor y resultados para los accionistas.

Le siguió en la exposición Daniel Real, Gerente de Administración, que expuso las métricas más relevantes e hizo foco en indicadores de activos, depósitos y patrimonio neto, así como en el nivel general de crecimiento del banco en el último año, con activos creciendo en términos reales y un sólido ratio de eficiencia. En esa dirección resaltó especialmente el reporte del 3Q que fue muy sólido en el marco de una coyuntura compleja para el sector (y con un resultado integral neto acumulado en los primeros 9 meses del año con un crecimiento del 169% contra el mismo periodo de 2024).

El roadshow finalizó con una presentación de Julio Fermo, Co-Gerente de Banca de Inversión del banco, que explicó los términos y condiciones de la oferta y detalló el periodo de suscripción que se extiende desde este miércoles 3/12 (inclusive) hasta el jueves 11/12 (inclusive). En tanto, se anunció que los organizadores y colocadores son Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Valores S.A. (Bookrunner) y Allaria S.A. y los colocadores Latin Securities S.A. y Puente Hnos. S.A.

Para finalizar se abrió un espacio de preguntas y respuestas de los participantes del Roadshow. Una de las consultas más destacadas estuvo vinculada a la sostenibilidad de los ratios de crecimiento. El encargado de responderla fue Strazzolini quien sostuvo que el banco tiene margen para seguir creciendo a tasas mayores a las medias del sistema y que la ampliación de capital permitirá financiar la expansión de la cartera activa, el capital de trabajo y el Capex de la entidad.