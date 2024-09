Los recientes temblores del mercado sacudieron las acciones de las 7 compañías tecnológicas más importantes y corrieron a Microsoft y Nvidia de la cima. De hecho, una nueva compañía esta acaparando la atención y se ubica en lo alto de la última lista de nuevas compras de los mejores fondos mutuos, GoDaddy.

Esta empresa que vende dominios de Internet y provee servicios relacionados para millones de pequeñas empresas, registró su nombre en lo más alto de la lista en agosto, de acuerdo con Investor's Business Daily. Los administradores de los mejores fondos mutuos se hicieron con más de 2 mil millones de dólares en acciones de GDDY. Esa demanda impulsó a GoDaddy a niveles récord.

Por ejemplo, el lunes pasado, GoDaddy cerró al alza por quinta sesión consecutiva, registrando una ganancia en seis de los últimos siete días.

El resto del ranking de acciones más escogidas por el mercado fue completado por Howmet Aerospace (US$ 678 millones), Hilton (US$ 582 millones), Intuitive Surgical (US$ 564 millones) y DR Horton (US$ 545 millones).

El hecho llamativo es que ni Nvidia, ni Microsoft ni ninguna otra acción de las principales 7 compañías tecnológicas aparecieron en la lista de este mes. Con la excepción de Meta Platforms (META) y Apple (AAPL), todos los nombres de Magníficas 7 permanecen estancados por debajo de sus promedios móviles de 10 semanas. Nvidia subió poco menos del 4% el lunes, pero sigue un 9% por debajo de su promedio móvil de 50 días.

GoDaddy crece y se planta ante los "Magníficos 7"

Por la alta demanda, GoDaddy se revalorizó un 55% en lo que va del año alcanzando una valuación de 22.000 millones de dólares. Gran parte del optimismo se debió a la sólida situación financiera de la compañía.

En concreto, en el segundo trimestre del año, GoDaddy registró ingresos por 1.124 millones de dólares, lo que implica un salto interanual del 7%. A su vez, la ganancia neta se disparó un 76% año a año hasta los 146 millones de dólares, según Forbes.

“GoDaddy entregó con éxito un excelente trimestre. Estamos avanzando en nuestras iniciativas clave, incluyendo el crecimiento en la descubierta y participación de nuestra experiencia impulsada por inteligencia artificial, GoDaddy Airo. Vemos una tremenda oportunidad para crecimiento a largo plazo mientras continuamos creando valor para nuestros clientes con soluciones innovadoras y experiencias fluidas”, recalcó Aman Bhutani, director ejecutivo de GoDaddy.

RM