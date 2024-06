Oro récord: ¿Qué creen los especialistas que pasará en los próximos meses?

El precio del oro sigue en alza y muy cerca de su máximo alcanzado en mayo pasado cuando rozó los US$ 2.450 la onza. Este lunes 24, el metal cotizaba en US$ 2.329 y, según analistas de Bank of America (BofA), todavía le queda recorrido.

"Creemos que el oro podría alcanzar los US$ 3.000 la onza en los próximos 12 a 18 meses, aunque los flujos no justifican ese nivel de precios en este momento. Lograr esto requeriría que la demanda no comercial repunte desde los niveles actuales, lo que a su vez requiere que se produzca un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal", explicaron desde el banco de inversión, según información de investing.com

"Las compras en curso de los bancos centrales también son importantes, y un impulso para reducir la participación del dólar en las carteras de divisas probablemente provocará más compras de oro por parte de los bancos centrales", agregaron

Los bancos mundiales compran más oro

Analistas del BofA destacaron que "es alentador que la última encuesta del Banco Central del Consejo Mundial del Oro confirme que las autoridades monetarias están buscando aumentar sus compras de oro. La reserva de valor a largo plazo y la cobertura contra la inflación, el rendimiento en tiempos de crisis, la diversificación efectiva de la cartera y la ausencia de riesgo de incumplimiento hacen que el oro sea atractivo".

"Si bien las motivaciones de los bancos centrales para poseer oro pueden variar, tienden a tener una cosa en común: la proporción de dólares en sus carteras ha ido disminuyendo. De hecho, las tenencias chinas de bonos del Tesoro estadounidense (UST) han caído en US$ 102.000 millones los últimos 12 meses, mientras que las tenencias de oro han aumentado en 8 millones de onzas, equivalente a US$ 51.000 millones desde enero", remarcaron los expertos.

"Los bancos centrales han tenido una variedad de motivos para reducir su participación en dólares en las carteras de divisas, incluida la realineación de las denominaciones de las monedas en las reservas con las monedas con las que los países realmente comercian y el avance hacia un mundo multipolar", sostuvieron

"Más recientemente, ha habido cierta preocupación por el dominio del dólar en la economía global y la salud de la moneda estadounidense. Esto debería impulsar más compras de oro por parte de los bancos centrales y también podría atraer el interés de los inversores privados", concluyeron.

