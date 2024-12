El espíritu de la Patagonia, muy cerca de la ciudad

La propuesta de Terrazas al Lago Resto, Grill & Bar, es un espacio gastronómico que se encuentra en el club de campo Pilar Patagonia, administrado por la FUNDACIÓN DAC - Por la Cultura y las Artes Audiovisuales, cuyo propósito es que “el cine argentino llegue a cada rincón del país y sea visto por todos, especialmente los jóvenes”.

La cocina, a cargo del chef Emiliano Cafiso (Ex Bengal, CasaSur), combina los fuegos -inspirados en la Patagonia- con algunas variantes internacionales: de Europa al sur de nuestro país, en un chasquido. “Utilizar materia prima de excelente calidad nos permite lograr un producto terminado en la misma línea. De esa manera marcamos la diferencia”, cuenta.

“El lugar claramente fue la inspiración para lograr esta carta: inmediatamente me trasladó a la Patagonia, por lo que era inevitable no derivar en entradas, platos, postres y productos de esa región”, detalla Cafiso. Lo cierto es que hongos, quesos y ahumados viajan desde allí, mientras que variantes orgánicas llegan junto a productores locales. “La pesca fresca viene en el día, tres veces por semana. Tanto en la panificación como en la pastelería optamos por usar harinas y azúcar orgánicas, evitando conservantes que no sean naturales”, suma Emiliano.

Descubrí el restaurante que lleva más de 60 años trayendo la auténtica cocina española a Mar del Plata

Propuesta gastronómica

¿Cuáles podríamos decir que son los puntos altos? El Gigot de cordero patagónico, el rack -que son las costillas- y los ravioles; la pesca -que sale descamada y entera, para dos personas, y es trinchada en la mesa-; el risotto de hongos -de pino ahumado y morilla-; y una Crème de americana y vainilla.

En la primera visita a Terrazas al Lago Resto, Grill & Bar, se entrega la tarjeta Blue Vip que otorga un 10% de descuento en comidas, postres y bebidas, además de ser combinable con otras promociones que se encuentren vigentes.

Bariloche: Reconocida marca de chocolates lanza un producto exclusivo para la ciudad y es furor

Un espacio que resalta la naturaleza

El espacio se descubre inmerso en la naturaleza, con más de tres mil ejemplares de árboles que superan el cuarto de siglo: Robles Europeos (100 años), Eucapyptus Saligna (50 años), Cipreses Leylandi y Calvos (40 años), Cedro Azul (40 años), Álamos Plateados (30 años), Pinos Araucaria (30 años), Acer Amarillos (30 años) y Ceibos (25 años).

Una edificación que alterna piedra y madera abre sus puertas a una planta vidriada, que invita a sentarse en el salón al tiempo que también deja ver la posibilidad de visitar la terraza. Los livings cercanos a la barra se presentan como una opción más distendida pero igual de tentadora, con los aires sureños merodeando cada rincón.

Y a sólo metros del restó, aparecen los Juegos del Lago: un entorno creado especialmente para que los niños puedan utilizar como parte de la experiencia de Terrazas al Lago. Después de compartir un excelente almuerzo o merienda en familia, un merecido descanso para los adultos y diversión asegurada para los más pequeños con estas propuestas de juego: súper inflables, puentes, caminos, toboganes, pared para trepar, hamacas, mini camas elásticas, bloques gigantes.

Además frente a los juegos, el recientemente inaugurado Café del Lago, un lindo spot al aire libre para que lo adultos puedan descansar disfrutando un rico café mientras los más pequeños disfrutan de diversas actividades. Hay delicias dulces (pastelería, churros, cuadraditos dulces, opciones saladas y calentitas, snacks y mucho más), infusiones como té, café, capuchino, leche chocolatada y bebidas sin alcohol refrescantes como limonada y licuados.