Monti convierte los títulos mundiales de Argentina en platos

La cadena fast food de pastas, Monti, lanzó tres recetas originales inspirados los tres campeonatos mundiales de Argentina. “Los Mac and Cheese de los campeones del mundo” tienen como base el Mac Cheese, pero incorporan ingredientes típicos de los tres lugares dónde Argentina se consagró Campeón del Mundo.

Está trilogía con sabor a campeón se podrá conseguir en las 10 sucursales de Monti, a partir de este 17 de junio, por tiempo limitado.

La cadena de fast food de pasta, Monti, inaugura su décimo local

3 Mac Cheese mundiales

Mac Argento: celebra a los campeones del 78. Tiene la base de Mac and cheese ( macarrones con queso cheddar) y suma una riquísima provoleta crocante más un baño de salsa criolla. Es un viaje bien argentino!

Mac tex Mex: un homenaje a los campeones del 86. Tiene base de Mac and Cheese, pero además incorpora bbq, salsa picante, maní tostado y cebolla crispy. Transporta sin escalas al gol de Maradona a los ingleses.

Mac Qatar: un plato para festejar a la Scaloneta. Con base de macarrones con cheddar, además tiene: salsa tasty, carne al estilo hamburguesa con cheddar y cebolla y pickles de pepino. Lleva directamente a nuestra última final.

Además, cada una de estas increíbles recetas se presenta en un bowl exclusivo, inédito, con colores que evocan la pasión de esos tres campeonatos mundiales. Los platos se podrán acompañar con una cerveza Estrella Galicia, que recientemente se acaba de incorporar a la carta de Monti.

Monti tiene 10 sucursales: El local original de Boedo (Av. Boedo 797), el de Colegiales (Federico Lacroze 2699), otro en Villa Crespo (Av. Corrientes 4802) y el cuarto en Agronomía (Av. Salvador María del Carril 2900). Barrio Norte (Arenales 2659) y Caballito (Gavilán 1079). Barracas (Brandsen 1419). San Miguel (Av. León Gallardo 294). Nuñez (Av. San Isidro Labrador 4122) y la recientemente inaugurada en Mataderos (Av. Juan Bautista Alberdi 6353)

RM