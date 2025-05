Los kidults —una combinación de "kid" (niño) y "adult" (adulto)— se consolidan como uno de los fenómenos culturales y de consumo más relevantes de los últimos años. Son adultos de entre 25 y 45 años que conservan gustos, pasatiempos y consumos tradicionalmente asociados a la infancia o la adolescencia. Desde figuras de acción, videojuegos, cómics, parques temáticos y coleccionables, hasta películas animadas o zapatillas de edición limitada.

Según tendencias globales, los kidults representan alrededor del 30% del consumo en categorías como juguetes y entretenimiento nostálgico. Son principalmente Millennials tardíos y Generación X joven que combinan sus obligaciones laborales y familiares con espacios dedicados al entretenimiento personal, en casa o en comunidades online.

Según un informe de Statista, en el último año las ventas de juguetes para adultos representaron un 27% del mercado total en América Latina, con un crecimiento proyectado del 6,8% anual hacia 2027. México, Brasil y Argentina lideran este segmento, donde productos como videojuegos retro, coleccionables de cine, cómics y figuras de acción tienen una fuerte demanda.

¿Cómo interactúan los "kidults" con las marcas?

Demandan a las marcas experiencias auténticas, personalizadas y emocionales. Prefieren las que conectan con sus recuerdos o pasiones y valoran las colaboraciones inesperadas o ediciones limitadas.

En términos de comunicación, eligen canales digitales y móviles, priorizando la inmediatez y la cercanía. En ese sentido, prefieren interactuar con las marcas a través de canales como WhatsApp, Instagram, Telegram y mensajes directos en redes sociales, dejando de lado el email o los llamados tradicionales.

“Estamos viendo cómo los adultos jóvenes valoran la interacción instantánea y personalizada. No quieren recibir mensajes genéricos, sino sentir que la marca habla en su mismo código, en su canal favorito y en el momento oportuno”, señaló Fabiola Jiménez, Country Manager de Infobip México. “Esta tendencia es clave para conectar con fenómenos como el de los kidults, donde la nostalgia y el entretenimiento tienen un enorme peso emocional”.

¿Qué consumen los kidults latinos?

Videojuegos

Consolas retro como Nintendo 64, Super Nintendo, PlayStation 1 y Game Boy, junto a remakes de clásicos como The Legend of Zelda, Mario Kart, Pokémon o Street Fighter. También títulos actuales como Fortnite, Call of Duty o Spider-Man 2.

Calzado y moda urbana

Marcas como Nike, Adidas, Vans y Puma lanzan ediciones limitadas junto a franquicias como Dragon Ball, Marvel, Pokémon o The Simpsons.

Cómics, manga y novelas gráficas

Personajes como Spider-Man, Batman, Naruto, Dragon Ball y One Piece son de los más consumidos.

Figuras de colección

Desde Funko Pop hasta ediciones premium de Hot Toys, Bandai o Hasbro de sagas como Star Wars, Stranger Things, Marvel o He-Man.

Series y películas animadas

Remakes y secuelas de Pokémon, Dragon Ball Super, Stranger Things, Rick and Morty, Las Tortugas Ninja y Los Caballeros del Zodiaco.

Merchandising y cultura pop

Indumentaria, mochilas, accesorios y coleccionables de Disney, Star Wars, Marvel, Hello Kitty, Barbie, videojuegos retro y anime que se venden en tiendas como Miniso, Panam, Liverpool o Primark.

¿Cuánto gastan al año los kidults latinos?

Según un informe de Statista Market Insights y proyecciones locales un kidult latino gasta en promedio entre US$ 500 y US$ 800 al año en productos de cultura pop, coleccionables, videojuegos, moda y entretenimiento. El 45% de ese gasto se realiza online a través de e-commerce, plataformas de reventa o tiendas especializadas.

El 43% de los adultos compró al menos un juguete para sí mismo en el último año, siendo las principales razones la diversión personal, socializar y coleccionar. Como resultado, los adultos han superado a los niños de 3 a 5 años como el grupo demográfico más importante para la industria del juguete.

RM