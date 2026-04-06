Agua por Malvinas: un gesto de memoria

En el marco del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Agua Sparkling presentó una edición especial de sus botellones de 12 y 20 litros, como homenaje a quienes defendieron la soberanía argentina.

La edición conmemorativa de Agua Sparkling es de 5.000 unidades exclusivas por Malvinas y destinará parte de sus ventas a los Aliados del Museo Nacional.Bajo el mensaje “Malvinas nos une, un gesto de corazón”, la iniciativa busca mantener viva la memoria colectiva y destacar que se trata de una causa nacional que trasciende generaciones, ideologías y diferencias, uniendo a todos los argentinos en un mismo sentimiento de respeto y reconocimiento.

La propuesta invita a transformar un gesto cotidiano en una acción con sentido. Por cada botellón comercializado de esta edición conmemorativa, la compañía destinará una parte de lo recaudado al programa de Aliados del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, institución dedicada a preservar la memoria histórica y el homenaje permanente a los héroes de Malvinas. La edición especial estará disponible durante el mes de abril para clientes de hogares, empresas y grandes cuentas.

La etiqueta del botellón incorpora la imagen de las Islas Malvinas junto al mensaje: “Malvinas nos une, un gesto de corazón”. De esta manera, cada unidad se convierte en un símbolo que conecta el consumo diario con un acto de memoria, reconocimiento y participación.

“Malvinas es una causa que nos une profundamente como argentinos, más allá de cualquier diferencia. Como empresa argentina, sentimos la responsabilidad de acompañar este momento desde un lugar respetuoso, generando una acción concreta que permita a nuestros clientes ser parte de este homenaje”, señaló Kevin Pedreira, CEO de la empresa.

Con más de 40 años de trayectoria en el país y hoy con capitales argentinos, la compañía reafirma su compromiso con los valores que forman parte de la identidad nacional, promoviendo acciones que integran comunidad, memoria y participación.