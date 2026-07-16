Uber compra Delivery Hero por US$ 14.800 millones y se queda con PedidosYa

Uber alcanzó un acuerdo para adquirir la alemana Delivery Hero en una operación valuada en US$ 14.800 millones, una de las mayores transacciones del negocio global de plataformas tecnológicas y delivery. La compra le permitirá incorporar a PedidosYa, la principal marca de Delivery Hero en América Latina, y ampliar de forma significativa su presencia internacional.

La oferta contempla un precio de 41,50 euros por acción para los accionistas de Delivery Hero. Como Uber ya poseía cerca del 25% del capital de la compañía, el desembolso efectivo será de aproximadamente US$ 13.700 millones. Con la integración, Uber combinará su negocio de movilidad con las operaciones de delivery de Delivery Hero, que incluyen marcas como PedidosYa, foodpanda, talabat y Glovo, entre otras. En conjunto, ambas compañías tendrán presencia en 99 mercados alrededor del mundo, consolidando uno de los mayores grupos del sector fuera de China.

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Qué cambia para PedidosYa

Para el mercado argentino y el resto de América Latina, la principal novedad es que PedidosYa pasará a formar parte de Uber una vez que la operación obtenga las aprobaciones regulatorias correspondientes. Por el momento, la empresa continuará operando con su marca habitual y no se anunciaron cambios para usuarios, comercios ni repartidores. La transacción deberá atravesar un proceso de revisión por parte de las autoridades de competencia en distintas jurisdicciones antes de concretarse.

Como parte del acuerdo, Delivery Hero venderá previamente sus operaciones en 14 mercados donde existe superposición con los negocios actuales de Uber. Esos activos serán transferidos al fondo estadounidense SSW Partners por unos 1.400 millones de euros (alrededor de US$ 1.600 millones), una medida destinada a reducir eventuales objeciones regulatorias.

Las compañías estiman que el proceso de aprobación podría extenderse hasta la segunda mitad de 2027, debido a la magnitud de la operación y al análisis de los organismos antimonopolio.

Con esta compra, Uber busca fortalecer su posición frente a competidores como DoorDash y Just Eat, además de ampliar las sinergias entre sus servicios de movilidad y entrega de alimentos y productos.