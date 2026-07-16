Morana llega a la Argentina: la mayor marca de bijouterie de Brasil abrirá sus primeras tiendas

Blue Star Group, dueña de las marcas Todomoda, Isadora, #TMB, Atelier Isadora y Blumi; anuncia la llegada de Morana, líder del segmento de bijouterie en Brasil, a la Argentina. El desembarco de la marca brasileña se da en el marco de un joint venture firmado en Brasil en 2025 entre ambas compañías, que establece un acuerdo de colaboración para el crecimiento de Morana en el país; y la expansión de Todomoda en Brasil. La primera tienda está prevista para fines de agosto en el barrio porteño de Recoleta, seguida de un segundo local, que abrirá en noviembre.

“Comenzamos con una primera etapa en Buenos Aires, diseñada para validar la propuesta de valor, la experiencia de la consumidora y el modelo operativo. Nuestra expansión futura estará basada en aprendizajes y resultados concretos de esta primera fase”, detalla Martín Castelli, presidente de Blue Star Group.

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Una alianza estratégica

Con más de 30 años en desarrollo de marcas, retail, conocimiento del consumidor y operación en múltiples mercados, BSG será quien lidere la estrategia de internacionalización de Morana en Argentina y la región. En paralelo, la firma brasileña impulsará la expansión de Todomoda en el país vecino con su profundo conocimiento en franquicias y el mercado local.

“Para nosotros, esta alianza representa mucho más que la incorporación de una nueva marca: es un paso más en la evolución de Blue Star Group como Powerhouse of Brands, hoy presente con más de 800 tiendas en la región, con el objetivo de seguir desarrollando propuestas relevantes para nuestra comunidad en toda Latinoamérica”, añade Castelli.

“Argentina representa una decisión estratégica dentro del plan de internacionalización de la marca. Es el primer mercado fuera de Brasil y este hito marca el inicio de nuestra operación, cuyo objetivo es comprender el comportamiento de las consumidoras locales e identificar las oportunidades necesarias para el desarrollo de la marca en el país”, cuenta Jae Ho Lee, fundador de Grupo Morana.

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La marca que transformó la bijouterie en Brasil

Fundada en 2002 por el empresario Jae Ho Lee, Morana nació con el objetivo de crear la primera gran red de franquicias en Brasil especializada en accesorios de moda. Aprovechando la experiencia familiar en el rubro de la bijouterie, desde sus inicios desarrolló un modelo de negocio escalable, preparado para la expansión y con estándares operativos bien definidos: en apenas cinco años, ya contaba con más de 60 tiendas y presencia en todas las regiones de Brasil. En la actualidad, cuenta con 340 locales y 20% del mercado en el país vecino.

Bijouterie Morana.

Con una propuesta de “lujo accesible” que combina diseño contemporáneo, materiales de calidad y precios accesibles, Blue Star Group trae Morana al país con una amplia colección de aros, collares, pulseras, anillos y accesorios. Sus piezas, bañadas en oro de 22 kilates y rodio, se caracterizan por un diseño atemporal pensado para acompañar distintas ocasiones de uso. Los precios oscilarán entre $12.000 y $120.000 aproximadamente.

Recientemente, Morana fue certificada como la marca nº 1 en bijouterie en Brasil por Euromonitor International, empresa global de inteligencia de mercado.

RM