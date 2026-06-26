Las marcas internacionales refuerzan su apuesta por Argentina

En un escenario donde distintas marcas internacionales continúan consolidando su presencia en Argentina, el retail suma nuevas inversiones y formatos comerciales que buscan ofrecer experiencias diferenciales a los consumidores. En ese contexto, la marca canadiense Asobu inauguró su primer Concept Store en el país, ubicado en Unicenter Shopping, uno de los principales centros comerciales de Argentina.

La apertura representa un nuevo hito en la estrategia de crecimiento de la compañía en Latinoamérica y refleja la confianza de la marca en el potencial del mercado argentino, apostando por un formato que trasciende el concepto tradicional de tienda para convertirse en un espacio de experiencia. Más que un punto de venta, el Concept Store fue diseñado para que los visitantes puedan conocer de cerca el universo de Asobu, una marca que combina funcionalidad, diseño y estilo de vida a través de productos innovadores para la hidratación diaria.

Fundada en Canadá, Asobu logró posicionarse internacionalmente gracias a una propuesta que combina innovación, diseño y rendimiento en una categoría donde la experiencia del usuario cobra cada vez más relevancia. Inspirada en la cultura japonesa, la palabra Asobu significa "juego" o "diversión", una filosofía que atraviesa toda la identidad de la marca y que busca transformar objetos cotidianos en productos con personalidad.

Lucky Brand llega a la Argentina con una apuesta fuerte: precios iguales a los de EE.UU.

Entre los productos más destacados se encuentran sus botellas térmicas y líneas coleccionables, desarrolladas con materiales premium libres de BPA, plomo y ftalatos. La marca utiliza acero inoxidable de grado alimenticio y tecnología de aislamiento al vacío que permite conservar las bebidas frías hasta por 24 horas y calientes durante 12 horas.

Uno de los grandes protagonistas del nuevo espacio es la colección Bestie by Asobu, una línea de botellas y accesorios protagonizada por personajes con identidad propia que busca convertir la hidratación en una experiencia divertida y emocional para los más chicos. Cada personaje tiene nombre, personalidad y características distintivas que invitan a los niños a encontrar aquel con el que más se identifican.

Con presencia en más de 80 países, los productos de la marca se exhiben en las tiendas departamentales más prestigiosas del mundo —como Harrods, Target, Nordstrom y Barnes & Noble— y ha sellado alianzas estratégicas a través de colaboraciones exclusivas con gigantes globales como Starbucks y Disney. "El Concept Store fue pensado para que las personas puedan descubrir todo el universo Asobu, interactuar con nuestros productos y conectar con una marca que busca combinar diseño, calidad y diversión en cada detalle", señalaron desde la compañía.

RM