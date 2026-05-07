Equus fortalece su estrategia en Argentina ante el avance de marcas internacionales

La marca de indumentaria argentina, Equus, busca reforzar su posicionamiento en el país con una estrategia basada en la oferta de productos a la altura de las marcas internacionales, pero a precios cercanos para el consumidor local. En este contexto, la marca se prepara para una nueva etapa de reconversión del consumo, protagonizada por la llegada de nuevas firmas competidoras (traídas por representantes locales) a las principales plazas del país.

Así, remeras 100% algodón tendrán un precio de $29.900. Dicha prenda en el exterior tiene un valor de en $32.066; pantalones de gabardina con spandex en variedad de calces y moldería a $64.900 versus uno igual en una reconocida marca extranjera a $80.126. Una camisa 100% algodón se puede encontrar por $59.900, mientras que una similar puede salir $64.266. Un jean tiene un valor de $79.900, y las camperas a partir de $79.900, versus los mismos productos en marcas internacionales con precios que arrancan en $80.00 y las camperas en $110.000. Además, Equus brinda la posibilidad de financiar las compras hasta 6 cuotas sin interés.

“En Equus trabajamos para ofrecer productos pensados para todos los argentinos, que se destacan por la calidad en su confección, la selección de materias primas, el desarrollo de sus moldes y el cuidado en el diseño. Nuestro compromiso es claro: acercar una propuesta accesible, sin resignar estándares internacionales ni la excelencia en cada detalle.”, señalaron Pedro y Martín Wolfsohn, CEOs de Equus.

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Nuevo capítulo en EQUUS

Como novedad de esta temporada, la marca también decidió mejorar la experiencia del cliente en el ecosistema digital, desde una evolución en el sitio web con un diseño claro y moderno, de fácil navegabilidad y con foco en la usabilidad. Se destaca la simple elección de métodos de envío y retiro que se adapta a cada necesidad con las mejores promesas de entrega del mercado y más de 35 tiendas Equus donde se puede retirar el pedido gratis. Además, la renovada App presenta un cambio en el look & feel con la posibilidad de visualizar mejor las prendas, las promociones y el canje de puntos que brinda el programa EQSCLUB.

“Invitamos a todos los argentinos a visitar nuestros locales y a experimentar la compra online por medio del sitio web o desde la app y descubrir de primera mano que la combinación entre precios accesibles y alta calidad es una realidad. Buscamos que cada vez más personas elijan Equus a diario, encontrando prendas que se adapten a distintas ocasiones, desde la jornada laboral hasta salidas diurnas, nocturnas o eventos especiales” comentaron desde la marca.

Con 70 locales exclusivos, presencia en más de 90 multimarcas en toda la Argentina y un sitio web que asegura una gran penetración de mercado a nivel federal, la nueva iniciativa de Equus busca continuar estando cerca de sus clientes en todos sus momentos claves.

RM