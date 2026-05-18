Decathlon desembarca en Córdoba a fines de mayo

Decathlon continúa su expansión en Argentina y desembarca en Córdoba de la mano de Grupo One, con la apertura de su nueva tienda en el Nuevocentro Shopping. El nuevo local de 2.500 m² de superficie, ubicado en el tercer piso del shopping, abrirá oficialmente el 30 de mayo. Los primeros 200 visitantes recibirán una gift card desde $40.000 hasta $400.000, válidas únicamente durante esa jornada, mientras que las primeras 100 compras se llevarán un souvenir especial.

Durante todo el día habrá música en vivo, demostraciones deportivas, photo opportunity, propuestas participativas para toda la familia y un espacio pensado para los más chicos. Entre las actividades destacadas se incluirán shows de freestyle futbolístico, presentaciones de malabares, estaciones de tattoos y juegos interactivos donde se podrán ganar gift cards para utilizar ese mismo fin de semana.

“La llegada de Decathlon a Córdoba representa un nuevo hito en nuestra estrategia de crecimiento en Argentina. La ciudad y toda la provincia combinan una sólida cultura deportiva, dinamismo y una comunidad con gran proyección, factores que la convierten en un mercado clave para nuestra expansión. Esta apertura en Nuevocentro Shopping, la primera en el interior del país, reafirma nuestro compromiso de acercar innovación, calidad y accesibilidad a cada vez más argentinos”, asegura Francisco Tedin, COO de la compañía en Argentina.

“Nos sentimos honrados y orgullosos de que una compañía internacional, líder mundial en venta deportiva, haya confiado en Nuevocentro para su segunda tienda en Argentina. Hoy, nuestros clientes pueden disfrutar en Córdoba de la experiencia de compra en Decathlon al nivel de las grandes ciudades del mundo, una propuesta que solo Nuevocentro hace posible”, comenta Antonio Heinz, director Comercial del Shopping.

Decathlon abre su primera tienda en el interior del país

Al igual que la tienda de Al Río, la de Córdoba ofrecerá los mismos productos que se comercializan en Europa y el mundo, incluyendo marcas propias de la compañía como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta, entre otras. La tienda contará con más de 70 deportes y aproximadamente 3.300 productos disponibles, desde artículos para quienes recién comienzan a practicar deporte hasta equipamiento especializado para deportistas de alto rendimiento. Además, tendrá un sistema de cajas mixto compuesto por tres cajas atendidas por cajeros y siete cajas self checkout con tecnología RFID.

A través de la página web, los clientes tendrán acceso al 100% de la oferta disponible en el país con entregas a todo el territorio nacional. La propuesta incluye toda la gama de tecnicidad: desde opciones para quienes recién comienzan a practicar deporte, hasta productos especializados para deportistas avanzados y de alto rendimiento, asegurando que cada persona encuentre su deporte y la forma de disfrutarlo.

La apertura en Córdoba forma parte del ambicioso plan de expansión de Decathlon en Argentina, que proyecta más de 20 locales en el país y una inversión que supera los US$ 100 millones en los próximos cinco años, generando aproximadamente 750 empleos directos. La nueva tienda cordobesa sumará 50 puestos de trabajo directos en la ciudad.