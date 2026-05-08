Grupo Lacasa, empresa española con amplia trayectoria en la industria del chocolate, adquirió eel 22,32% del capital del grupo agroindustrial francés KKO International, en el marco de su estrategia de crecimiento y fortalecimiento de su cadena de valor.

La compañía, que cuenta con presencia en Argentina, avanza así en un modelo de integración vertical, con mayor participación en el origen del cacao y control sobre los procesos productivos, desde el cultivo hasta el producto final. Como parte del acuerdo, Grupo Lacasa contará con representación en el directorio de KKO International.

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KKO International se especializa en el cultivo sostenible de cacao en Costa de Marfil y opera bajo un modelo “Tree-to-Bar”, que garantiza trazabilidad, calidad y prácticas responsables en toda la cadena.

Desde la firma española destacan que esta inversión responde a una visión de largo plazo, orientada a fortalecer su posicionamiento y profundizar su compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Al mismo tiempo, la alianza abre nuevas oportunidades de desarrollo industrial y comercial, potenciando sinergias dentro del mundo del cacao y el chocolate.