Molinos consolida su recuperación y vuelve a mejorar sus resultados en el arranque de 2026

Transcurridos los primeros tres meses de 2026, Molinos reportó su quinto trimestre consecutivo con mejoras en sus resultados. De acuerdo con su último balance presentado en la Bolsa de Comercio, la compañía alcanzó una ganancia operativa de $12.039 millones.

Luego de períodos donde se realizaron fuertes inversiones en la mejora de procesos administrativos, productivos y logísticos, que aceleraron la adaptación al nuevo contexto de negocios, la Sociedad consiguió una reducción significativa de sus gastos centrales; los cuales, comparados con los erogados durante el mismo trimestre del año anterior, disminuyeron un 25,6%, representando un ahorro de $19.317 millones.

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El profundo enfoque en la productividad, la fortaleza de sus marcas y un portafolio amplio y diversificado, junto con la estabilización del contexto de negocios, reforzaron el sólido posicionamiento de la Sociedad para enfrentar los desafíos del entorno y continuar capturando oportunidades de crecimiento en línea con su estrategia de largo plazo en el segmento de consumo masivo. De esta manera, durante el primer trimestre de 2026, Molinos registró ventas por $242.355 millones y una ganancia neta de $35.003 millones, lo que evidencia una sólida recuperación de la rentabilidad, tanto a nivel operativo como financiero. Este desempeño se vio favorecido por el mantenimiento de una estructura de deuda equilibrada, tanto en plazos como en moneda, y en un nivel que actualmente financia exclusivamente la inversión en capital de trabajo.

En este contexto, el aprovechamiento de la reducción de las tasas de interés, junto con la revaluación del 5,02% de la moneda local, permitieron obtener un resultado financiero positivo. Mirando hacia adelante, la Sociedad continuará enfocada en el consumidor, en sus marcas y en profundizar las iniciativas de productividad y eficiencia, con el objetivo de potenciar oportunidades de crecimiento y así continuar acompañando a los argentinos con productos cada vez más saludables, ricos, prácticos y accesibles.

RM