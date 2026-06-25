Consumo de chocolate en Argentina: por qué el invierno impulsa las ventas y los pequeños gustos

Con la llegada de las bajas temperaturas, el consumo de chocolate entra en su período de mayor actividad en Argentina. Entre mayo y agosto se concentra la temporada más relevante para la categoría, impulsada por hábitos que combinan disfrute, bienestar emocional y búsqueda de pequeños momentos de recompensa dentro de la rutina diaria.

Lejos de ser únicamente un antojo, el chocolate ocupa hoy un lugar cada vez más asociado al bienestar cotidiano. En un contexto donde las personas buscan equilibrar las exigencias diarias con espacios de disfrute accesibles, surgen las llamadas “micro indulgencias”: pequeños momentos personales que permiten hacer una pausa, reconectar y darse un gusto sin grandes desembolsos.

Desde Nestlé observan que esta tendencia está redefiniendo la relación de los consumidores con la categoría. Según datos relevados por la compañía, 7 de cada 10 hogares argentinos compran chocolates de manera regular y las ocasiones de consumo se expanden más allá del postre o el regalo, ganando protagonismo en momentos de pausa personal, acompañamiento del café y consumo compartido en el hogar.

Las tendencias globales reflejan este fenómeno. Según datos de Kantar Global Trends 2024, el 74% de los consumidores consume snacks para mejorar su estado de ánimo, mientras que el 61% considera importante permitirse pequeños gustos. Al mismo tiempo, el 68% busca productos que le recuerden momentos del pasado, consolidando una combinación entre nostalgia e innovación que hoy atraviesa a toda la industria alimentaria.

“El chocolate es resiliente”: la apuesta de Nestlé por producir nuevamente en Argentina

Durante los meses más fríos del año, estas motivaciones se vuelven aún más visibles. Crecen las ocasiones de consumo dentro del hogar, los momentos de pausa personal, el consumo compartido con familiares o parejas y el acompañamiento de bebidas calientes como café o té. A diferencia de la primavera y el verano, disminuyen los consumos asociados al movimiento y ganan protagonismo experiencias más pausadas y reconfortantes.

Además del componente emocional, los consumidores muestran un creciente interés por experiencias sensoriales más completas. Cerca del 74% declara valorar combinaciones novedosas de sabores y texturas al momento de elegir un snack. Esta búsqueda impulsa el desarrollo de propuestas que combinan ingredientes, rellenos y formatos capaces de ofrecer una experiencia diferencial sin perder accesibilidad.

Otra tendencia que gana relevancia es la búsqueda de formatos que se adapten a diferentes ocasiones de consumo. Por un lado, crecen las propuestas pensadas para compartir, impulsadas por encuentros en el hogar y momentos sociales. Por otro, cobran protagonismo los espacios de pausa o “break” dentro de la rutina diaria, donde el chocolate se consolida como una forma simple y accesible de disfrutar un momento para uno mismo. “En un contexto donde cada vez valoramos más los pequeños momentos, el chocolate deja de ser solo un gusto para convertirse en una pausa con sentido propio: un instante simple, pero cargado de significado dentro del día. Incluso vemos que, en muchos casos, no es tanto el producto lo que se busca, sino el momento que habilita. Ahí es donde la categoría gana profundidad, acompañando formas de disfrute más personales y conscientes, donde lo sensorial se combina con lo emocional y activa recuerdos, pero también nuevas formas de conexión con la marca y el producto”, señala María Paz Arias, Directora del Negocio de Chocolates y Culinarios de Nestlé Argentina.

“Vemos un contexto que aún exigirá eficiencia y competitividad con una enorme oportunidad para seguir creciendo”

Consumo de chocolate en Argentina

La relevancia de la categoría también se refleja en su dimensión de mercado. En Argentina se consumen alrededor de 45.000 toneladas de chocolate al año, con un promedio cercano a 2 kilos per cápita. De acuerdo con datos de la firma, alrededor del 85% de las compras son espontáneas o semi planificadas, una dinámica que explica la importancia de los canales de cercanía para el desarrollo de la categoría.

Por otra parte, el segmento de tabletas continúa liderando el consumo y representa cerca del 46% del volumen total de ventas, consolidándose como uno de los formatos preferidos por los consumidores gracias a su versatilidad, variedad de sabores y practicidad.

En este marco, la compañía apuesta por las nuevas tabletas de producción nacional en sus variedades leche, semi amargo y almendras, lanzadas en 2025 y este año con nuevos gramajes disponibles. Asimismo, continúa fortaleciendo su propuesta dentro de la categoría de chocobakery, una tendencia que combina el universo del chocolate con el de la panadería y la pastelería para ofrecer experiencias más indulgentes y diferenciales. En este segmento se destaca el último lanzamiento de Choco Trío sabor Avellanas, una propuesta que combina múltiples capas, texturas y sabores, respondiendo al creciente interés de los consumidores por productos que eleven la experiencia de consumo y aporten nuevas formas de disfrute.

En definitiva, hoy en día, los consumidores no solo buscan sabor, sino también experiencias, emociones y pequeños momentos de disfrute capaces de transformar la rutina cotidiana.

RM