Molinos Río de la Plata acuerda adquisición de la Bodega Etchart

Molinos Río de la Plata anunció la firma de un acuerdo para la adquisición de la Bodega Etchart a Pernod Ricard Argentina. A partir de esta adquisición, cuya efectiva implementación se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones y autorizaciones usuales en estas operaciones, Molinos continuará consolidando su plataforma de Fincas & Bodegas, integrada actualmente por Nieto Senetiner, Cadus, Ruca Malen y su asociación en Viña Cobos.

La transacción se enmarca en la estrategia de crecimiento de largo plazo de Molinos y fortalece su visión de construir una plataforma de bodegas con propuestas diferenciadas y marcas relevantes en el mercado doméstico, capaz de seguir impulsando la expansión internacional del vino argentino. Esta operación reafirma, además, la vocación de crecimiento, desarrollo e innovación del grupo conformado por Rosario, Pilar y Luis Perez Companc en sus plataformas de consumo masivo, agro y energía.

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Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, expresó: “La incorporación de la Bodega Etchart representa un nuevo paso en el desarrollo de nuestra plataforma de Fincas & Bodegas. Creemos profundamente en el potencial del vino argentino y en la construcción de marcas con identidad, calidad y proyección internacional. Nos entusiasma dar la bienvenida a la Bodega Etchart a Molinos”.

Fundada en 1850 y ubicada en Cafayate, Provincia de Salta, en el corazón de los Valles Calchaquíes, Etchart es la bodega emblema del norte argentino. Elabora vinos de alta calidad bajo las marcas Etchart y Cafayate, reconocidas por expresar la identidad y el carácter distintivo del terroir salteño.

RM