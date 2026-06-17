Altorancho desembarca en el Alcorta Shopping

Altorancho, la empresa argentina de muebles, iluminación y decoración fundada en 2019 por cinco primos, abre su primer lighting studio en un shopping con una inversión total de aproximadamente US$ 40.000. El espacio, ubicado en Alcorta Shopping, estará disponible todos los días de 10 a 21 y representa el debut de la marca en un canal que hasta ahora no había explorado.

“Queremos que el pop up tenga una identidad propia, no solo desde el diseño sino también desde la propuesta de producto. Por eso estamos desarrollando líneas y cápsulas de veladores exclusivas, pensadas especialmente para este espacio y disponibles únicamente en Paseo Alcorta”, aclaró Santiago Ribatto Crespo, socio y gerente de Marketing de Altorancho.

La elección de Paseo Alcorta no fue casual. La zona, el perfil del shopping y el público que lo frecuenta se alinean con el target al que apunta Altorancho: personas que disfrutan del diseño y la decoración y que buscan objetos con personalidad. Para sus socios, este lighting studio es una puerta de entrada. "Se trata de una primera instancia para presentarse ante ese público de manera diferente, y un paso concreto en un camino que esperan los lleve, en un futuro cercano, a abrir un local de mayor escala en el mismo formato”, comentó Ribatto Crespo.

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El espacio fue concebido como una cápsula especializada en iluminación, una de las categorías más identitarias de la marca. Los grandes protagonistas del espacio serán los veladores inalámbricos y una selección amplia de luminarias que la firma define como una de las propuestas más variadas del rubro en el mercado local. "La iluminación tiene una enorme variedad de formas y estilos que la hace casi exótica dentro del mundo de la decoración. Sentíamos que merecía un espacio que estuviera a la altura de esa riqueza", afirmó Ribatto Crespo. El concepto fue desarrollado en conjunto con el estudio de arquitectura Altieri Imhoff, que también estuvo a cargo de la ejecución.

El espacio no funcionará sólo como vitrina, también será un punto de compra y retiro: quienes ya conocen la marca a través de sus canales digitales o de sus locales de San Isidro y Belgrano podrán ver en persona las piezas y llevárselas en el momento. El ticket promedio accesible de los productos presentes en el espacio lo posiciona, además, como un destino atractivo para quienes buscan opciones de regalo con diseño.

En términos estratégicos, la apertura se inserta en un momento de expansión sostenida para AltoRancho: la empresa emplea a más de 120 personas y fabrica parte de su catálogo en una planta propia de 5.000 m² en Béccar. La familia Ribatto Crespo ve la presencia en Paseo Alcorta como algo más que un nuevo punto de venta. “Estar en Paseo Alcorta es, en sí mismo, una forma de comunicar. Lo entendemos casi como un cartel publicitario de primer nivel", indicó Ribatto Crespo.

RM