TASA Logística cumple 90 años con fuerte presencia en la región

En una economía en la que los tiempos y los costos son cada vez más exigentes, la logística pasó a ser un factor clave de competitividad. Eficiencia, trazabilidad, capacidad de respuesta, aparecen, cada vez más, como condiciones indispensables del negocio. En ese contexto, TASA Logística cumple 90 años y apuesta por la expansión regional y la innovación permanente.

“La logística dejó de ser solo una operación para transformarse en un habilitador clave del negocio: garantizar la entrega oportuna de medicamentos, asegurar la disponibilidad de insumos en obras o facilitar la apertura de nuevos mercados para nuestros clientes. Detrás de cada operación hay desarrollo, inversión y soluciones concretas”, señala Facundo Casillas, Director Ejecutivo de TASA Logística.

La compañía nació cuando Alfredo Ader compró su primer camión en la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Ader le dio el impulso para transformar a TASA Logística en un operador logístico líder. Hoy, 90 años más tarde, la compañía sigue ese camino de la mano de un gran equipo profesional que consolida ese legado. En sus palabras, “Mi experiencia y mi formación han mostrado que un componente fundamental en la empresa moderna es la innovación. Acudimos a ella con naturalidad siguiendo el lineamiento schumpeteriano: la innovación y la creatividad como condición del empresario”.

El proceso de expansión regional tuvo un hito relevante en su 80 aniversario, con la inauguración de TASA Paraguay y Chile, operaciones que cumplen 10 años y forman parte de la consolidación del Grupo empresario.

Hoy, con presencia en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, sigue acompañando el crecimiento de las distintas industrias y sus nuevos desafíos.

En 1982 TASA Logística fue el primero en implementar un modelo de tercerización logística que luego se consolidaría como estándar en la industria (3PL). Décadas más tarde, en 2012, avanzó en la incorporación de criterios de sustentabilidad inaugurando uno de los primeros centros de distribución con certificación LEED y la obtención del Premio Nacional a la Calidad en 2017, reafirmando además, su determinación de invertir en la región para el permanente desarrollo del negocio.

Con un portafolio que integra abastecimiento, transporte, almacenamiento, distribución, soluciones para última milla, desarrollo de parques logísticos, TASA Logística trabaja como socio estratégico para que las empresas puedan enfocarse en su actividad principal, mientras garantiza eficiencia en tiempos, costos y calidad de servicio.

A 90 años de su fundación, la compañía pone la mirada en el futuro con un objetivo claro: seguir en movimiento, profundizar su crecimiento en el país y avanzar en su camino de inversión e innovación, manteniendo el compromiso que la acompaña desde sus inicios. “Noventa años no son un punto de llegada. Son el punto desde donde miramos e innovamos el futuro” concluyó Facundo Casillas.