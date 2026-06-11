“Argentina es un mercado estratégico para Booking.com”

A los argentinos nos encanta viajar. A veces lo hacemos dentro de nuestras fronteras y visitamos paisajes increíbles como el de las Cataratas del Iguazú, la Patagonia, el Valle de La Luna o grandes ciudades como Buenos Aires. Pero también amamos tomarnos un avión para ir a hacer compras a Chile, disfrutar las playas de Brasil o del Caribe, ir a Disney o recorrer las ciudades europeas.

El mundo cada vez se ha vuelto más chico y hoy las posibilidades para que cada uno se arme un viaje son mucho mayores. Cualquier destino está a la alcance de un par de clics. Esto se debe, en grande, a plataformas como Booking.com, que han facilitado la posibilidad de armar viajes a medida. Para tener una idea de la magnitud de lo que es Booking.com, en total la plataforma tiene más de 31 millones de publicaciones en todo el mundo, incluyendo cerca de 8,1 millones de casas, departamentos y otros alojamientos únicos, además de más de 370 millones de evaluaciones verificadas de viajeros

En el marco de los 30 años de la compañía en el mundo, Fortuna habla con Jimena Gutiérrez, la gerente general de Booking.com para Argentina sobre cómo está el turismo en el país, si estamos caros o baratos, cuáles son los principales desafíos para que el turismo local crezca y también sobre las oportunidades que ve la empresa para seguir creciendo en el país. “Cuando un viajero encuentra una experiencia simple, transparente y confiable, es más probable que vuelva a utilizar la plataforma”, asegura Gutiérrez.

Fortuna: ¿Cómo está viendo el turismo receptivo y emisivo en Argentina?

Gutiérrez: El turismo receptivo y emisivo en Argentina atraviesa ciclos que responden, en gran medida, al contexto económico y cambiario. Sin embargo, hay una constante que se mantiene en el tiempo: a los argentinos les gusta viajar y siempre encuentran la manera de hacerlo. Actualmente, el turismo emisivo muestra un importante dinamismo, impulsado principalmente por un tipo de cambio favorable para viajar al exterior. En este escenario, Brasil vuelve a posicionarse como uno de los destinos preferidos gracias al atractivo de sus playas, su cercanía y las oportunidades de compras que ofrece. No obstante, la relación turística entre Argentina y Brasil ha sido históricamente muy dinámica y equilibrada. Desde hace décadas, los flujos de viajeros entre ambos países se fortalecen y se alternan según distintos factores, como las variaciones cambiarias, los eventos deportivos, los espectáculos masivos, las promociones comerciales o la estacionalidad. Así como las playas brasileñas continúan siendo un gran atractivo para los argentinos, destinos argentinos como Bariloche, con su oferta de nieve y naturaleza; Mendoza, reconocida por sus vinos; y Buenos Aires, con su propuesta cultural y comercial. En evidencia de este hecho, para lo que fue la temporada alta de verano 2025-2026, los destinos donde los argentinos pusieron el foco en sus búsquedas fueron Florianópolis y Mar del Plata.

Florianópolis es uno de los destinos donde los argentinos pusieron el foco en sus búsquedas en 2025 y 2026

Fortuna: ¿Qué oportunidades y desafíos tiene el turismo argentino?

Gutiérrez: Argentina posee atributos diferenciales muy valorados a nivel global: una enorme diversidad de paisajes, una oferta gastronómica y cultural de gran riqueza, y destinos capaces de atraer viajeros durante todo el año. Desde la Patagonia hasta el Norte argentino, pasando por los grandes centros urbanos y las regiones vitivinícolas, el país cuenta con experiencias únicas para distintos perfiles de viajeros. Además, las nuevas tendencias que se reflejan en los distintos estudios de Booking.com representan una gran oportunidad. Cada vez más personas buscan experiencias auténticas, contacto con la naturaleza, turismo sostenible y propuestas vinculadas al bienestar, segmentos en los que Argentina tiene un enorme potencial para seguir posicionándose.

Fortuna: Muchos dicen que para hacer turismo Argentina está cara, mientras que otros, como Alberto Albamonte, del Howard Johnson, aseguran que no. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás, teniendo en cuenta que en la plataforma hay hospedajes de todo el mundo y sobre todo en la comparación regional?

Gutiérrez: Más que definir si un destino está caro o barato, creemos que es importante entender que la percepción de valor varía según el perfil del viajero, el origen, la temporada y el tipo de experiencia que busca. Desde Booking.com observamos que los viajeros priorizan cada vez más encontrar opciones que se adapten a sus necesidades y presupuesto. En ese sentido, la fortaleza de nuestra plataforma radica en la enorme diversidad de alternativas disponibles. Contamos con más de 31 millones de publicaciones en todo el mundo, incluyendo cerca de 8,1 millones de casas, departamentos y otros alojamientos únicos, además de más de 370 millones de evaluaciones verificadas de viajeros. En Argentina, al igual que en otros mercados de la región y del mundo, existe una amplia variedad de opciones de hospedaje, desde establecimientos de lujo hasta alternativas más accesibles. Hoteles, departamentos, casas, hostales, y otros formatos permiten que distintos perfiles de viajeros encuentren propuestas acordes a sus preferencias y posibilidades. Lo que vemos es que, aun en contextos económicos cambiantes, las personas siguen buscando viajar y encontrar la mejor relación entre precio, experiencia y calidad. La tecnología donde la IA empieza a ocupar un lugar cada vez más importante y la transparencia de la información ayudan justamente a que cada viajero pueda comparar, elegir y tomar decisiones de acuerdo con sus expectativas y presupuesto.

Booking.com cuenta con más de 31 millones de publicaciones en todo el mundo, además de más de 370 millones de evaluaciones verificadas de viajeros.

Fortuna: ¿Cómo ves el sector en términos de la competencia que hay entre plataformas, agencias, la posibilidad de sacar todo de forma directa...es un mercado que siempre fue abierto y compitió contra todos?

Gutiérrez: El sector turístico ha sido históricamente muy competitivo y eso es algo positivo porque impulsa la innovación y mejora la experiencia de los viajeros. Hoy los consumidores tienen más opciones que nunca: pueden reservar a través de plataformas digitales, agencias de viajes, operadores turísticos o directamente con los proveedores de servicios. Desde Booking.com entendemos que la competencia es parte natural de un mercado abierto y dinámico. Nuestro foco está puesto en seguir agregando valor tanto para los viajeros como para nuestros socios. Para los usuarios, esto significa ofrecer una amplia variedad de opciones, información transparente, evaluaciones verificadas y herramientas tecnológicas que faciliten la planificación y reserva de sus viajes, así como también, un equipo de atención al cliente está disponible 24/7 para asistir a los viajeros en 45 idiomas. En ese contexto, nuestro compromiso es continuar invirtiendo en innovación como lo venimos haciendo en IA para hacer que descubrir el mundo sea más fácil para todas las personas.

Fortuna: ¿Cómo está Booking puntualmente en Argentina?

Gutiérrez: Vemos un gran potencial de crecimiento tanto en el turismo doméstico como en el receptivo. Argentina cuenta con una oferta turística extraordinariamente diversa, con destinos atractivos durante todo el año, y eso genera oportunidades para seguir impulsando el desarrollo del sector. Además, teniendo en cuenta nuestras investigaciones y estudios anuales, la voz de la comunidad viajera argentina en las encuestas es altamente valorada en la compañía. Por eso, nuestro foco continúa siendo invertir en tecnología e innovación para ofrecer una experiencia cada vez más simple, personalizada y confiable para viajeros y socios.

Fortuna: ¿Dónde ve sus posibilidades para crecer?

Gutiérrez: Argentina sigue siendo un mercado estratégico para Booking.com. Vemos un gran interés de los argentinos por viajar y una oferta turística muy diversa que atrae tanto a viajeros locales como internacionales. Nuestro compromiso es seguir conectando a esa comunidad viajera con las mejores opciones de alojamiento y experiencias, mientras ayudamos a nuestros socios a llegar a una audiencia global. La combinación de una fuerte cultura viajera y destinos de enorme atractivo hace que sigamos viendo oportunidades de crecimiento y desarrollo en el país.

Fortuna: Una macro como la actual, que posibilita la salida de argentinos al exterior por el tipo de cambio, ¿es una oportunidad para Booking?

Gutiérrez: Somos una compañía global de tecnología orientada al turismo, por lo que nuestra principal oportunidad está dada por el deseo de las personas de viajar, independientemente del destino que elijan. Como solemos señalar, los flujos turísticos son dinámicos y tienden a fluctuar. Hay períodos en los que la balanza se inclina más hacia los viajes al exterior y otros en los que el turismo interno cobra mayor protagonismo. Son movimientos que responden a múltiples factores, entre ellos las condiciones económicas, pero también a la aparición de nuevos destinos, eventos, promociones, tendencias de viaje y preferencias de los consumidores. Por eso, creemos que no hay que analizar el comportamiento del turismo únicamente a partir de una coyuntura puntual. Lo que permanece constante es el deseo de las personas de viajar y conocer nuevos lugares. En ese contexto, el rol de Booking.com es facilitar esas experiencias, independientemente del destino que elijan los viajeros.

Fortuna: ¿Cuál es el desafío de Booking en Argentina: conseguir más hospedajes, más clientes, clientes recurrentes?

Gutiérrez: Nuestro principal desafío en Argentina, al igual que en otros mercados, es seguir generando valor tanto para los viajeros como para nuestros socios. Eso implica continuar ampliando y diversificando la oferta disponible en la plataforma, incorporando más tipos de alojamientos. La fidelización es una consecuencia de esa propuesta de valor. Cuando un viajero encuentra una experiencia simple, transparente y confiable, es más probable que vuelva a utilizar la plataforma. Al mismo tiempo, trabajamos para que nuestros socios —desde grandes hoteles hasta pequeños hospedajes— puedan acceder a una audiencia global y aprovechar las oportunidades que brinda la digitalización del turismo.

Fortuna: ¿Qué equipo tiene Booking.com en Argentina?

Gutiérrez: Booking.com cuenta en Argentina con un equipo local que trabaja en estrecha colaboración con nuestros socios de alojamiento y con las distintas áreas globales de la compañía. El foco principal del equipo es acompañar a los alojamientos para que puedan maximizar su presencia en la plataforma, aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles y conectar con millones de viajeros de todo el mundo. También trabajamos en el análisis de tendencias del mercado, el desarrollo de oportunidades de crecimiento y el fortalecimiento de la relación con nuestros socios estratégicos. Al mismo tiempo, formamos parte de una organización global, lo que nos permite combinar el conocimiento profundo del mercado argentino con el alcance, la tecnología y la experiencia internacional de Booking.com.

Fortuna: ¿Qué lanzamientos y novedades tendrá Booking.com este año?

Gutiérrez: Primero que nada, este año Booking.com cumple 30 años y este hecho demuestra nuestros deseos constantes de innovar y ofrecer un servicio diseñado a las necesidades de los usuarios. Este 2026, continuamos incorporando herramientas de IA para simplificar la experiencia de viaje. Además de permitir el alquiler de autos a través de su plataforma, la compañía lanzó nuevas soluciones impulsadas por IA que ayudan a los viajeros a buscar, comparar y reservar con mayor facilidad y confianza. Entre las novedades se destaca la integración de Booking.com en ChatGPT, que permite encontrar opciones de alquiler de autos y luego completar la reserva directamente en la plataforma. Asimismo, la empresa desarrolló el AI Car Rental Helper, una herramienta que responde de forma inmediata preguntas frecuentes sobre las reservas, facilitando la gestión del viaje y mejorando la experiencia de los usuarios. Este año, también, lanzamos una nueva edición de los Traveller Review Awards que se basan en más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros y viajeras de todo el mundo y reconocen a los alojamientos que ofrecen, de manera constante, una hospitalidad excepcional en todos los rincones del planeta. En dichos premios fue reconocida San Martín de los Andes como uno de los 10 destinos más hospitalarios del mundo. Recientemente, además, lanzamos el Informe de Viajes y Sustentabilidad 2026 de Booking.com que muestra una creciente tensión en las decisiones de viaje: casi tres cuartos de los viajeros a nivel global afirman que tienen en cuenta el riesgo de eventos climáticos extremos al elegir tanto el destino (73%) como el momento del viaje (74%), y casi un tercio (24%) ha cancelado un viaje por esta situación, muchas veces incluso antes de comenzarlo.

Booking.com se integró con ChatGPT, que permite encontrar opciones de alquiler de autos y luego completar la reserva directamente en la plataforma.

Fortuna: ¿Cómo están viendo el movimiento del Mundial en Booking? Parecía que arrancaba despacio, pero ahora pareciera haber más movimiento, ¿qué ven ustedes?

Gutiérrez: Lo primero que tenemos para decir es que casi 6 de cada 10 argentinos viajarían para ver un partido fútbol y que para casi el 80% de los argentinos el fútbol es el deporte más importante. A partir de ahí realizamos un relevamiento para analizar las búsquedas en las ciudades de Dallas y Kansas City durante el mes de junio en el cual se desarrolla el evento futbolístico más importante del mundo y nos arrojó los siguientes resultados:

Kansas City, EEUU

En Kansas City (con fechas de check-in 14 de junio y check-out 17 de junio) las búsquedas de hospedajes de los argentinos crecieron un 300% en comparación con las mismas fechas en 2025. Tal es así que los argentinos se ubican entre las diez nacionalidades que más buscaron hospedajes para las fechas mencionadas en la ciudad de Kansas City.

Dallas, EEUU

En Dallas (con fechas de check-in 20 de junio y check-out 29 de junio) las búsquedas de hospedajes de los argentinos crecieron un 1540% en comparación con las mismas fechas en 2025. Tal es así que los argentinos se ubican entre las 5 nacionalidades que más buscaron hospedajes para esas fechas en Dallas.

Fortuna: ¿Cómo es el turista argentino, qué busca, qué mira, qué tiene en cuenta a la hora de usar su plataforma?

Gutiérrez: Lo primero que hay que destacar es que a los argentinos les gusta viajar: forma parte de su cultura y de su manera de relacionarse con el mundo, el viajar está en su ADN. Más allá de las coyunturas económicas de cada momento, siempre buscan la forma de concretar un viaje y descubrir nuevos destinos. Ya sea en los lugares más remotos del planeta o en los destinos tradicionales de la región, siempre es posible encontrar viajeros argentinos explorando, viviendo experiencias y conectándose con otras culturas. También observamos que los argentinos muestran un fuerte interés por los viajes que les permiten conectar con la cultura local, la gastronomía, la naturaleza y las experiencias auténticas. Al mismo tiempo, la tecnología ocupa un lugar cada vez más importante en el proceso de planificación, ya que los viajeros utilizan herramientas digitales para inspirarse, organizar sus itinerarios y tomar decisiones más informadas. Otra característica distintiva es su capacidad de adaptación a distintos contextos. Más allá de las circunstancias económicas, los argentinos mantienen un fuerte deseo de viajar y suelen encontrar la manera de hacerlo, ya sea explorando destinos internacionales, redescubriendo lugares dentro del país o eligiendo nuevas formas de hospedaje y experiencias. Teniendo en cuenta esto, contamos con un programa de fidelización llamado Genius, que justamente fue diseñado para recompensar la fidelidad de los viajeros, ofreciéndoles beneficios cada vez más atractivos a medida que el usuario realiza más reservas en Booking.com. Entre las ventajas destacan descuentos exclusivos, upgrades gratuitos de habitación, desayuno incluido y soporte prioritario en reservas de alojamiento. En definitiva, se trata de un viajero informado, exigente y con una gran vocación por descubrir el mundo, que busca experiencias memorables y cada vez más personalizadas.

Fortuna: ¿Cómo está usando Booking.com la IA?

Gutiérrez: En Booking.com, tenemos una larga trayectoria de décadas experimentando y desarrollando productos que aprovechan la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning (ML) para apoyar nuestra misión principal. Con un enfoque preciso en crear experiencias de cliente altamente personales y relevantes a gran escala, hemos invertido mucho en construir nuestra experiencia en este campo. A medida que aceleramos nuestros esfuerzos, nuestra ambición es aprovechar esta tecnología en todo el proceso del viaje, eliminando la fricción para el cliente y haciendo que sea aún más fácil experimentar el mundo. Hoy en día, estamos avanzando en el desarrollo de soluciones que mejorarán cada etapa del viaje de un cliente – desde filtros de búsqueda inteligentes que ayudan a encontrarle al cliente su alojamiento ‘perfecto’, hasta chatbots que facilitan encontrar respuestas a preguntas específicas, conectándolos sin problemas con el alojamiento si es necesario. Mirando hacia el futuro, imaginamos esta tecnología acompañando a nuestros viajeros en cada paso de su viaje.