Molinos Río de la Plata adquirió NotCo Foods

Molinos Río de la Plata, la empresa de consumo masivo del grupo presidido por Luis Pérez Companc, acordó hoy la adquisición del negocio NotCo Foods en Argentina y Uruguay.

Desde hace más de 120 años, Molinos trabaja cada día alentando a los argentinos a comer mejor, desarrollando marcas y propuestas de valor que acompañan a millones de consumidores con productos prácticos, ricos, saludables y accesibles. Con una sólida presencia en categorías clave y una fuerte capacidad de desarrollo y expansión de marcas, la compañía se consolidó como uno de los principales referentes del consumo masivo en la región.

Por su parte, NotCo Foods, fundada por Matías Muchnick, nació con la visión de desafiar la manera tradicional de hacer alimentos, impulsando nuevas formas de alimentación y desarrollando categorías vinculadas a alimentos de origen vegetal. Desde sus inicios, implicó una apuesta audaz por ingresar a un país y a una categoría con la intención de transformar la dinámica del mercado, posicionando a la compañía como un referente visionario dentro de la industria. A partir de esa visión, la compañía construyó una propuesta diferencial basada en productos ricos, innovadores y sustentables, con fuerte conexión con consumidores jóvenes y urbanos, consolidándose como una de las marcas más disruptivas y reconocidas de la nueva generación de alimentos.

La transacción representa una clara oportunidad para seguir ampliando las ocasiones de consumo en las que participa Molinos, sumando nuevas categorías vinculadas a tendencias emergentes de alimentación, entre ellas alimentos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional. Asimismo, fortalecerá y complementará la propuesta de valor de Molinos en el negocio de congelados, una categoría clave donde NotCo alcanzó una sólida posición introduciendo novedades relevantes a la dinámica competitiva del segmento y consolidándose como la marca referente para este tipo de propuestas tan demandadas por un segmento de consumidores.

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En un comunicado interno a los colaboradores, Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, destacó: “La incorporación de NotCo Foods representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra capacidad de innovación y acompañar la evolución de las preferencias de los consumidores. Valoramos la capacidad que ha tenido NotCo para construir una marca relevante, cercana a nuevas generaciones y asociada a nuevas formas de alimentación”.

Por su parte, Matías Muchnick, fundador de NotCo, destacó: “El acuerdo con Molinos Río de la Plata representa una enorme validación del camino que NotCo viene construyendo desde su inicio. Es la consolidación de una historia de éxito. Encontramos una nueva casa para NotCo Argentina, que va a permitir continuar con el legado y potenciar todo lo construido en estos años. Esta etapa representa una oportunidad para ampliar el alcance de la marca, acelerar la innovación y acercar la propuesta de NotCo a cada vez más personas, mejorando su vida a través de la alimentación”.

La implementación definitiva de la operación está prevista para las próximas semanas, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones habituales para este tipo de transacciones.

RM