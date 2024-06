Cuál es el patrimonio del Grupo Perez Companc y quién lo maneja

El grupo Pérez Companc es uno de los holding empresariales más grandes e importantes de Argentina. Con un patrimonio estimado de US$ 4.200 millones está ubicado en el cuarto lugar de las empresas mejor valuadas del país y 809 en el mundo.

Actualmente, Luis Pérez Companc, hijo de "Goyo", se desempeña como presidente del directorio de las tres naves insignia del grupo, Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y Pecom. En tanto, sus hermanas Pilar y Rosario participan como accionistas.

En ese sentido, cabe señalar que a fines de mayo, el grupo familiar informó ante la Comisión Nacional de Valores una serie de cambios realizados en su patrimonio. En el comunicado presentado se anunciaba que Luis, Rosario y Pilar adquirieron las acciones que tenían sus hermanos Jorge, Cecilia y Catalina en Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y Pecom, tres de las principales empresas del grupo. La operación, que tuvo sólo una parte del monto total oficializada, fue valuada por fuentes del mercado financiero en unos US$ 650 millones.

El resto de las acciones pertenecen en un 20% a la Anses y un 5% está en mano de inversores, a los cuales deberán ofrecerles -por norma- una Oferta Pública de Acciones (OPA), lo que puede modificar los números finales. Esto implica que se pondrá a disposición de los accionistas minoritarios el mismo acuerdo que se cerró entre hermanos.

No es la primera vez que el holding comunica un movimiento de este estilo. En 2009, Gregorio Pérez Companc, cabeza del grupo empresarial, cedió sus acciones a sus hijos. Si bien en esos años la división se dio entre los 7 hermanos, poco tiempo más tarde, Pablo decide abrirse y vende sus parte del paquete accionario y se va a vivir al exterior.

Cómo quedó el patrimonio del Grupo Pérez Companc tras su reorganización

Algunas empresas vendidas por el Grupo Pérez Companc

Águila Saint a Arcor,

Cementos San Martín a Loma Negra,

Banco Río a Santander por US$ 694 millones

Alto Palermo y Hotel Intercontinental Buenos Aires por US$183 millones

Porcentaje en Telefónica de Argentina por US$ 800 millones

Central Termoeléctrica de Buenos Aires en US$ 5 millones

PeComNec por US$ 82 millones

Sade por US$ 95 millones

Metrogas por US$ 75 millones

Proyecto Profertil por 60 millones

Área Petrolera Puesto Hernández por US$ 26 millones

YPF por US$ 163 millones

Telecom de Argentinaus US$ 600 millones.

