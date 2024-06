Disney+ se relanza, ¿qué precio tendrá y qué novedades trae?

A partir del 26 de junio de 2024, Disney+ se relanza en América Latina con una propuesta ampliada en sus contenidos y nuevos precios para competir con Netflix. Los usuarios de la plataforma podrán disfrutar de las ofertas de series, películas, producciones latinoamericanas, documentales y entretenimiento en vivo de Star y los deportes de ESPN- De esta forma, se expande la oferta de contenido que ya incluía las historias de las queridas marcas de Disney.

Precios de los nuevos planes de suscripción

Con el objetivo de ofrecer propuestas que se adapten a las distintas preferencias y necesidades de los consumidores, el nuevo Disney+ estará disponible a través de tres planes de suscripción**:

Disney+ Premium: el contenido familiar y de entretenimiento general de Star y el deporte de ESPN, con la mejor calidad de audio (Dolby Atmos) y video (UHD/HDR); en hasta 4 dispositivos en simultáneo e incluyendo la transmisión en vivo de todos los canales lineales básicos de ESPN y de todos los eventos deportivos exclusivos para streaming. Esta opción permitirá descargas de hasta 25 títulos en hasta 10 dispositivos.

Disney+ Estándar: el catálogo de contenidos familiares y de entretenimiento general de Star y el deporte de ESPN, con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1; incluyendo las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3. Este plan dará la posibilidad de disfrutar de los contenidos en hasta dos dispositivos en simultáneo y descargar hasta 25 contenidos en 10 dispositivos.

Disney+ Estándar con Anuncios: el catálogo de contenidos familiares y de entretenimiento general de Star con anuncios publicitarios, y los deportivos de ESPN con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1; incluyendo las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3. Estará disponible inicialmente solo en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, a ser integrado en paquetes de socios comerciales como Mercado Libre que brindará este plan a través de su programa de beneficios Nivel 6, en esos cinco países.

Grandes estrenos globales

El nuevo Disney+ traerá grandes estrenos y nuevas temporadas de los favoritos de las audiencias de Latinoamérica. Entre otras novedades:

la temporada número 35 de Los Simpson estrenará el 31 de julio;

estrenará el 31 de julio; la tercera temporada de la serie de FX El oso desembarcará el 17 de julio;

desembarcará el 17 de julio; la cuarta temporada de Only Murders in the Building llegará el 27 de agosto;

llegará el 27 de agosto; la nueva serie La Máquina de Searchlight Television, 20th Television y La Corriente del Golfo, protagonizada por Diego Luna, Gael García Bernal y Eiza González, estará disponible en la plataforma este año;

de Searchlight Television, 20th Television y La Corriente del Golfo, protagonizada por Diego Luna, Gael García Bernal y Eiza González, estará disponible en la plataforma este año; la película de 20th Century Studios LA PRIMERA PROFECÍA estrenará el 10 de julio;

estrenará el 10 de julio; el episodio de final de temporada de Star Wars: The Acolyte, la serie de acción real de Lucasfilm, tendrá su debut el 16 de julio.

· Otras esperadas series son Agatha: en todas partes de Marvel Television, que estrenará el 18 de septiembre; Ariel, la nueva serie animada musical de Disney Branded Television inspirada en LA SIRENITA; y Wizards Beyond Waverly Place, que llegarán al servicio este año.

Oferta deportiva

Por primera vez, la amplia propuesta deportiva de ESPN de eventos en vivo estará disponible para los suscriptores de Disney+, quienes podrán disfrutar de partidos a de la UEFA, Premier League, LaLiga y Serie A. Además, se transmitirán encuentros de la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana.

Otros deportes presentes en la plataforma son: los grandes torneos de tenis, la Fórmula 1, el IndyCar Series y el MotoGP de punta a punta. Además, se podrán ver combates de boxeo y UFC, y partidos de rugby, básquetbol, golf, hockey, ciclismo, polo, voleibol, fútbol americano, béisbol, atletismo y pádel.

Oferta de contenido expandida

A partir del 26 de junio, los suscriptores podrán encontrar en Disney+:

· Comedias animadas para adultos como todas las temporadas de Los Simpson, Futurama, American Dad y Family Guy.

· Series como Grey’s Anatomy, 9-1-1, Criminal Minds, American Horror Story y S.W.A.T., que además de todas sus temporadas completas tendrán en Disney+ nuevas entregas que estrenarán próximamente. Realities como The Kardashians cuyo final de temporada llegará a Disney+ el 25 de julio. Todas las temporadas de las icónicas series This Is Us, Modern Family, Desperate Housewives, The Walking Dead, How I Met Your Mother, Prison Break y The X Files.

· Talento latinoamericano con impacto global: contenidos que reflejan historias y la cultura de América Latina y que han viajado a otras partes del mundo, como El encargado, Nada, Santa Evita, Impuros y Pancho Villa. El Centauro del Norte.

· Películas y sagas de los estudios de Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, y Searchlight Pictures como CRUELLA, ENCANTO, SOUL, BLACK PANTHER, INDIANA JONES, STAR WARS, AVATAR y POBRES CRIATURAS.

· Músicos globales como The Beatles: Let It Be; The Beatles: Get Back; Happier Than Ever: Una carta de amor para Los Ángeles (de Billie Eilish); Olivia Rodrigo: driving home 2 u; Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi; Bono & The Edge A Sort of Homecoming con Dave Letterman; BTS: Permission to Dance; The Beach Boys y especiales de conciertos como: Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version); Elton John Live: El show despedida; y Queen Rock Montreal.

· Adrenalina y pura acción de la mano de los Súper Héroes de Marvel con series como WandaVision, Loki, X-Men ‘97, Moon Knight y los últimos estrenos cinematográficos de la franquicia como DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA, THOR: AMOR Y TRUENO, AVENGERS: ENDGAME, GUARDIANES DE LA GALAXIA VOLUMEN 3 y PANTERA NEGRA: WAKANDA POR SIEMPRE.

· La fuerza del contenido de Star Wars: todas las películas de la saga y series como Star Wars: The Mandalorian, Ahsoka, Andor, Aventuras de Jóvenes Jedi, Obi-Wan Kenobi, y The Bad Batch.

· Entretenimiento para disfrutar en familia con los clásicos que marcaron a generaciones como LA SIRENITA, LA BELLA Y LA BESTIA, EL REY LEÓN, ALADDÍN y grandes historias de acción real como PIRATAS DEL CARIBE, MALÉFICA y ABRACADABRA.

· Todas las películas de Pixar Animation Studios, incluyendo TOY STORY, COCO, UP: UNA AVENTURA DE ALTURA, SOUL, LUCA, RED, MONSTERS INC., VALIENTE, BUSCANDO A NEMO y ELEMENTOS, así como cortos, series y documentales.

· Títulos de National Geographic para conocer a fondo nuestro Planeta como Free Solo, Sin límites con Chris Hemsworth, Bienvenidos a la Tierra, Volcanes, Las Aventuras de Bertie Gregory, Secretos de las Ballenas, Secretos de los Elefantes y Secretos de los Pulpos.

La propuesta de entretenimiento general de la Compañía estará agrupada en una nueva sección de Star (incluyendo títulos de Searchlight Pictures, 20th Century Studios y FX, producciones originales creadas íntegramente en América Latina y entretenimiento en vivo); y la oferta de ESPN, bajo la nueva sección de ESPN; además de las series, películas y documentales disponibles en las secciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

