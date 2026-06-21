La estrategia de Bullpadel para consolidar el negocio del pádel

El pádel en la Argentina ya no es un fenómeno emergente ni una moda nostálgica de los años 90, sino que se está consolidado cada vez más como una industria del deporte que no se detiene.

En este ecosistema, Bullpadel, marca fundada en 1995 y referente global del sector, está llevando adelante una agresiva estrategia en el mercado local para capitalizar una demanda que está migrando hacia el segmento premium. Con una trayectoria de diez años en el país y un fuerte relanzamiento operativo a fines de 2024, la compañía se posiciona como el especialista del pádel, liderando un disputado podio en la gama alta con marcas internacionales como Adidas y Knox.

Hernán Stambulsky, gerente de marketing y comunicación de Bullpadel

Si bien la competencia es cada vez mayor, todavía el mercado tiene mucho para crecer, ya que cada día miles de argentinos empiezan a practicar este deporte.

En este contexto, Fortuna dialoga con Hernán Stambulsky, gerente de Marketing y Comunicación de Bullpadel Argentina, quien describe el fenómeno actual desde una visión integradora: "El pádel no para de ganar mercado porque se convirtió en el segundo deporte de todos. El que juega al básquet, al vóley o al fútbol se organiza una vez por semana para entrar a la cancha. Es un deporte amable que permite divertirse desde el primer día, lo que genera una masividad transversal que no vemos en otras disciplinas".

El boom de la infraestructura premium

El boom actual se apoya en varios pilares, y uno de ellos es el de proyectos de canchas de paddle en todo el país. Según cálculos de la industria, en Argentina hay más de 8.000 canchas, y todas las nuevas que se están construyendo suelen levantarse en clubes con infraestructuras de primer nivel.

Según revela el directivo de Bullpadel, la firma recibe entre dos y tres propuestas semanales de nuevos complejos que buscan su patrocinio o alianza comercial. Este salto cualitativo en la infraestructura redefine la competencia. "Hoy ya no abren clubes de pádel que no sean de primera. Cada proyecto que se presenta supera al anterior en diseño y nivel de inversión, y eso está siendo impulsado en gran medida por los que juegan al pádel, que exigen canchas en excelente estado en un entorno amigable y de alto nivel", destaca Stambulsky. Si bien existe el riesgo de un amesetamiento a largo plazo que obligue a los clubes de barrio más rezagados a aggiornarse, el flujo de aperturas se mantiene indomable.

Bullpadel armó una cancha de pádel en la plazoleta del Obelisco, marcando un hito en la historia del deporte y la marca

Con esta perspectiva de crecimiento del deporte a largo plazo, uno de los pilares del camino estratégico de Bullpadel es la evolución de su canal de ventas, que implica además de crecer con distribuidores y terceros, la apertura de tiendas propias, como ya ha hecho en Portal Palermo y Unicenter. Y, en los próximos días, la marca inaugurará oficialmente su nueva tienda exclusiva en el Paseo Alcorta.

Esta apuesta por los locales propios responde a una necesidad del negocio de alta gama en Argentina que Hernan la explica de la siguiente manera: “Los clientes y potenciales nuevos consumidores quieren tener la experiencia de producto, y nuestras tiendas permiten que ellos toquen la ropa, se prueben las zapatillas y también interactúen con la tecnología de las paletas. Además, estos locales propios nos permiten seguir diferenciándonos de la competencia y ofrecer un ecosistema completo de productos que incluyen grips, muñequeras, bolsos, entre otros”.

Alianzas estratégicas: El "efecto Tevez" y la vidriera del Obelisco

La construcción del valor aspiracional de Bullpadel combina la sofisticación técnica con figuras de alto impacto popular. Un hito clave en esta estrategia fue la alianza sellada con Carlos Tevez. El exfutbolista no solo se sumó como embajador desarrollando dos líneas de paletas exclusivas, sino que inauguró su primer complejo de canchas en Bella Vista bajo los estándares de la marca. "Carlos transmite la pasión, la garra y la energía que complementan perfectamente nuestro perfil técnico", señala Hernán.

Mauro San Martín, uno de los socios de Bullpadel; Carlos Tévez, que lanzó su propias paletas de la mano de Bullpadel y Hernán Stambulsky.

A este acuerdo se le suma una de las activaciones más trascendentales que hubo este año. Durante la última edición del torneo Premier Pádel, donde Bullpadel desplegó el stand más grande del certamen, y activó beneficios con Mercado Libre para 15.000 butacas y organizó espacios de after play con DJs en vivo, la marca concretó una acción histórica: junto a la Asociación de Pádel Argentino (APA) e instituciones del Gobierno de la Ciudad, instalaron una cancha de pádel en la plazoleta del Obelisco. Fue una vidriera sin precedentes donde los mejores jugadores del mundo vivieron la experiencia de subir al monumento icónico porteño y recibieron paletas encuadradas con motivos alusivos al país.

El desafío del negocio: Del consumo amateur a la validación olímpica

A pesar de las canchas llenas y el furor recreativo, el gran desafío de la industria del pádel radica en transformar la masa de jugadores amateurs en consumidores estables del espectáculo deportivo. Stambulsky analiza la brecha que aún separa la práctica del consumo y el negocio en sí: "Muchos entran a la cancha a jugar durante una hora y media semanal, pero todavía no consumen los partidos por televisión ni conocen en detalle a los jugadores profesionales".

Bullpadel tiene locales propios en Portal Palermo y Unicenter y en las próximas semanas abrirá en el Paseo Alcorta.

Hacia el futuro, el vector que promete cambiar la escala global del negocio es la diplomacia olímpica. Con la mirada puesta en la cita de Brisbane 2032, las gestiones internacionales avanzan para que el deporte sea aceptado por el Comité Olímpico Internacional (COI). Si bien no hay nada confirmado, el mundo del pádel está tratando de convertirlo en deporte olímpico cuanto antes. "Los anillos olímpicos te validan de otra manera. Cuando el deporte entra en ese espectro, la industria se transforma por completo. Exige un proceso previo de masificación en más países y testeos en los Juegos de la Juventud, pero desde Bullpadel queremos estar listos para liderar ese proceso desde el primer día", concluye Stambulsky.