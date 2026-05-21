Rapanui inaugura una nueva Casa en Villa Urquiza

Rapanui inauguró un nuevo espacio en Villa Urquiza. Ubicada en la calle Bucarelli 2151, esta casona fue transformada respetando su esencia original. La renovación demandó más de un año de trabajo y una inversión de U$S 900.000. El resultado: un lugar que combina arquitectura con carácter, diseño contemporáneo y ese espíritu cálido que define a la marca, convirtiéndose en un punto de encuentro donde conviven disfrute, calidez y sabor.

“Para nosotros, cada apertura es mucho más que una sucursal: es seguir expandiendo nuestra Casa de Creadores, un concepto en el que tradición, historia, innovación y comunidad se entrelazan. Hace más de un año un vecino nos habló de esta propiedad. Aunque estaba muy deteriorada, tenía algo imposible de ignorar: una energía, una identidad. Era una de esas casas que no solo se ven, se sienten y son para ser vividas”, cuenta Leticia Fenoglio, CEO de Rapanui – Franuí. Y agrega: “Somos Casa porque somos familia de chocolateros, que buscamos lugares que inviten a compartir y disfrutar nuestros productos. Y somos Creadores porque transformamos, imaginamos y llevamos cada espacio más allá. Esta casa ya tenía todo eso. Solo faltaba devolverle la vida. Después de más de un año de trabajo, abrimos sus puertas para que los vecinos la hagan propia”.

“2026 es un año para crecer con equilibrio”

La nueva Casa Rapanui cuenta con más de 700 m2 distribuidos en múltiples espacios, incluyendo dos plantas y un hermoso jardín, el cual fue conservado y puesto en valor, con una particularidad: una hermosa y enorme araucaria, muy característica del sur argentino, lo que le da mucho significado a la marca que en cada uno de sus espacios intenta llevar algo de la Patagonia. La apertura genera 35 nuevos puestos de trabajo y se convierte en la 17ª sucursal de la marca en el país —y la octava en la Ciudad de Buenos Aires. Estará abierta todos los días, a partir de las 11 AM hasta la madrugada, adaptándose al ritmo del barrio y sus visitantes.

Como en cada Casa Rapanui, la propuesta combina lo mejor de su chocolatería artesanal de la Patagonia y heladería premium, integrando innovación constante en productos, formatos y experiencia de consumo. Además, los productos también pueden adquirirse a través del ecommerce de Rapanui, con opciones de delivery, take away y envíos a todo el país.

RM