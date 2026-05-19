Cómo es la alianza entre BGH y Groupe SEB en el mercado local

El acuerdo entre ambas compañías marca un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Grupo BGH ya que suma un portafolio completo que incluye a Moulinex en pequeños electrodomésticos, Krups en cafeteras espresso, Rowenta en aspiradoras stick y Tefal en la categoría de cookware.
BGH, la unidad de negocios del Grupo BGH que desarrolla, fabrica y comercializa productos para el hogar con tecnología de avanzada y diseño de vanguardia, anunció una alianza estratégica con el grupo internacional Groupe SEB para ampliar su oferta de electrodomésticos en Argentina y fortalecer su presencia en nuevas categorías de productos.
A partir de este acuerdo, BGH, liderará la operación en argentina de forma completa. La estrategia comercial contempla todos los canales on y off, la distribución y el soporte al cliente; potenciando así toda la experiencia al usuario.
“Esta alianza con Groupe SEB nos permite ampliar nuestro portafolio y acercar a los hogares argentinos nuevas categorías de productos con altos estándares de calidad, innovación y diseño. Tenemos más de 112 años de trayectoria en el país, ponemos a disposición toda nuestra estructura, experiencia y red comercial para seguir desarrollando el mercado. Además, este acuerdo abre la puerta a seguir profundizando la relación en el futuro.” señaló Daniel Rosenfeld, Director Ejecutivo de BGH.
La relación entre ambas compañías no es nueva: BGH ya había trabajado previamente con Moulinex, una de las marcas emblemáticas de Groupe SEB. Con este acuerdo, suma un portafolio completo que incluye a Moulinex en pequeños electrodomésticos, Krups en cafeteras espresso, Rowenta en aspiradoras stick y Tefal en la categoría de cookware.
Por su parte, Laura Knobel Directora de Negocio de la División Hogar de BGH resaltó: “esta alianza nos permite complementar los negocios que ya tenemos para el hogar en BGH; y pondremos en el mercado, alrededor de, más de 100 nuevos productos de las marcas Moulinex, Krups, Tefal y Rowenta.”
El lineal de productos de las marcas que incorpora BGH a su portfolio por esta nueva alianza -con Grupo SEB- fue exhibido en un evento a la prensa en el que la creadora de contenidos gastronómica Tefi Russo (@Innutilísima) demostró en vivo cómo se puede preparar gracias a esta gama de productos una comida rica, práctica y saludable en muy pocos minutos.
Las marcas de Groupe SEB se destacan a nivel global por su trayectoria, innovación y calidad en el desarrollo de productos para el hogar. Con presencia en más de 150 países, el grupo ha construido un sólido posicionamiento en el mercado internacional y hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de hogares en todo el mundo.