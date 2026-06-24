Concentrix anuncia una alianza estratégica para impulsar la sostenibilidad integrada en entornos SAP

A partir de esta iniciativa, se acerca al mercado una propuesta que permite activar capacidades de medición, gestión y reporte ESG directamente sobre el ERP, utilizando datos operativos del negocio.
Concentrix anuncia una alianza estratégica con un equipo especializado en soluciones SAP Sustainability, integrado por Roots, Ecogaia y Epsylon Consulting, con el objetivo de acompañar a las organizaciones en la integración de la sostenibilidad dentro de sus procesos de negocio.
En un contexto donde la sostenibilidad dejó de ser únicamente un ejercicio de reporting para convertirse en un eje central de la operación, las empresas enfrentan el desafío de contar con información confiable, trazable y alineada a sus procesos reales.
“Hoy vemos que muchas empresas quieren avanzar en sostenibilidad, pero no siempre cuentan con la claridad o las herramientas necesarias para hacerlo de forma efectiva. Esta alianza busca justamente acompañarlas en ese proceso, con un enfoque cercano y ajustado a cada contexto”, señala Albano Begue, Director Comercial de Concentrix.
A partir de esta iniciativa, se acerca al mercado una propuesta que permite activar capacidades de medición, gestión y reporte ESG directamente sobre el ERP, utilizando datos operativos del negocio y evitando enfoques fragmentados o basados en estimaciones.
El enfoque se centra en soluciones de SAP Sustainability, permitiendo a las organizaciones avanzar desde el cumplimiento regulatorio hacia la generación de valor estratégico, integrando métricas ambientales en la toma de decisiones financieras, operativas y de cadena de suministro.
“La sostenibilidad dejó de ser un tema aislado para convertirse en parte de la operación del negocio. El gran desafío hoy es trabajar con datos reales, integrados a los sistemas de gestión, que permitan tomar decisiones con impacto”, indica Mónica Melito, fundadora de Roots Consultora Iberoamericana de Sostenibilidad y referente en sostenibilidad aplicada a entornos SAP.
La propuesta combina estrategia ESG, conocimiento de soluciones SAP y experiencia en implementación tecnológica en entornos empresariales complejos, permitiendo a las organizaciones avanzar de manera progresiva con un enfoque práctico y orientado a resultados.
La implementación de las soluciones será realizada de manera conjunta (“delivered by”) por las compañías participantes, asegurando un enfoque escalable y adaptado a la realidad de cada organización.
Con esta iniciativa, Concentrix refuerza su propuesta de valor en el acompañamiento a grandes organizaciones, incorporando capacidades que permiten integrar sostenibilidad, tecnología y operación en una misma solución.