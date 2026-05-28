Lucky Brand llega a la Argentina con una apuesta fuerte: precios iguales a los de EE.UU.

Lucky Brand, marca de denim de Estados Unidos, anunció su desembarco oficial en Argentina con una inversión inicial de aproximadamente un US$ 1 millón y proyectan una facturación de US$ 3,5 millones en el primer año. La clave del negocio está en vender los productos al mismo precio que en el país norteamericano.

La compañía, fundada en Los Ángeles en 1990 y propiedad de Authentic Brands Group, llega al país de la mano del grupo empresarial Oxford, operado por los hermanos Julián, Laura y Alejo Itzkovici, quienes serán los socios estratégicos de la marca para su desarrollo en Argentina y en toda la región latinoamericana.

El lanzamiento oficial está previsto para junio de 2026 con la apertura del e-commerce local, seguido en julio por la inauguración del primer local propio en el shopping DOT de Buenos Aires. "Nuestro objetivo es construir una marca de largo plazo en Argentina, con una presencia sólida tanto en el canal digital como en el físico, manteniendo siempre la experiencia y el posicionamiento internacional de Lucky Brand", señaló Laura Itzkovici, gerenta de Marketing de la operación local y licenciada en diseño textil.

En paralelo, la empresa ya mantiene conversaciones con operadores como Cencosud e IRSA para avanzar con nuevas aperturas de locales exclusivos durante el primer año de operación. Incluso antes del lanzamiento oficial, Lucky Brand ya recibe solicitudes activas de franquicias, lo que da cuenta del interés que despierta la marca en el mercad local.

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Proyecciones financieras y empleo

Para el primer año de operaciones, la compañía proyecta una facturación directa cercana a los $ 5.000 millones, con un objetivo de ventas de aproximadamente 60.000 unidades entre las distintas categorías de producto. Esa cifra contempla el canal e-commerce, los locales exclusivos y la operación mayorista, aunque el impacto total en el mercado será aún mayor si se suman las ventas de los retailers y socios comerciales que incorporen la marca.

En materia de empleo, la primera etapa buscará la generación de alrededor de 30 puestos de trabajo directos vinculados a retail, operaciones, administración, logística, e-commerce y ventas. "El desembarco de una marca internacional de este nivel no solo representa una apuesta comercial, sino también una inversión concreta en generación de empleo de calidad", destacó Laura Itzkovici.

Precios en dólares, oferta para el consumidor argentino

Uno de los factores diferenciales del proyecto es la política de precios: Lucky Brand mantendrá en Argentina los mismos valores que en Estados Unidos, gracias a un acuerdo alcanzado con la casa matriz. Esto posiciona a la marca aproximadamente un 30% por debajo de sus competidores nacionales e internacionales ya instalados en el país. Los jeans estarán entre $140.000 y $160.000, y las remeras entre $50.000 y $60.000.

La primera colección contará con más de 300 artículos para hombre y mujer, incluyendo más de 15 fits de jeans masculinos —con talles intermedios como 31 y 33, poco habituales en el mercado local— y más de 20 fits de jeans femeninos. La línea se completa con remeras estampadas con licencias de íconos culturales como The Rolling Stones, The Beatles, Grateful Dead, Guns N' Roses, Fender y Woodstock, entre otros. En una segunda etapa, se incorporarán accesorios, calzado, bijouterie y fragancias.

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¿Por qué Argentina y por qué ahora?

El desembarco se produce en un contexto de apertura económica y mayor integración con el mercado global. Los socios locales reconocen los riesgos inherentes a la volatilidad macroeconómica argentina —tipo de cambio, consumo, planificación financiera—, pero sostienen que su experiencia de más de 20 años operando en el país les otorga las herramientas para navegar escenarios complejos.

Laura Itzkovici explicó que, si bien el consumo de indumentaria atraviesa un momento desafiante, la compañía tiene "una visión de mediano y largo plazo muy positiva sobre el mercado argentino" y confía en que el consumo se recuperará. En ese sentido, subrayó que la apertura económica "genera una oportunidad muy interesante para marcas internacionales con fuerte identidad y trayectoria".

RM