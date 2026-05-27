SanCor Salud presenta Mista Seguros y desembarca en el negocio patrimonial

La aseguradora de SanCor Salud presentó oficialmente su nueva línea de seguros patrimoniales durante un encuentro clave realizado en Córdoba. El lanzamiento marca una nueva etapa de expansión para Mista Seguros bajo el claim “Con Mista, avanzás seguro”.

SanCor Salud reunió a Productores Asesores de Seguros (PAS), clientes corporativos, medios especializados, directivos y referentes del mercado en una jornada encabezada por su Director General, Dr.Fernando Werlen, quien compartió la visión estratégica y el horizonte de crecimiento de la organización, haciendo foco en la evolución del Grupo y en la construcción de un modelo integral de soluciones orientadas al bienestar.

Durante la jornada, Werlen destacó: “Hoy hablamos de un verdadero Grupo de Bienestar, donde las distintas unidades de negocio dialogan entre sí, se potencian y trabajan con un mismo eje: estar cerca de las personas, entender sus necesidades y acompañarlas en cada etapa”. El directivo también repasó el crecimiento sostenido de la organización —más del 400% en la última década, con más de 880 mil asociados y presencia federal en todo el país— y trazó la hoja de ruta de cara a 2030, con objetivos vinculados a la expansión y la transformación digital.

“El futuro no se espera. El futuro se construye. Y se construye con visión, con liderazgo, con innovación y con la decisión permanente de animarse a dar el próximo paso”, afirmó.

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Mista Seguros: expansión al negocio patrimonial

El lanzamiento de la nueva línea de seguros patrimoniales inaugura una nueva etapa Mista Seguros, que hasta ahora operaba en los segmentos de accidentes personales, vida y sepelio. “La incorporación del ramo patrimonial nos permite ampliar nuestra propuesta de valor y seguir acompañando las necesidades reales de los asegurados”, señaló Adrián Sasse, líder estratégico de Mista Seguros.

Combinado Familiar será el primer producto de esta nueva etapa, a partir de la cual la aseguradora incorporará progresivamente nuevas soluciones vinculadas a responsabilidad civil, protección contra robo y cobertura de bienes personales. Esto contempla coberturas orientadas a la protección integral del hogar y de los bienes del asegurado, incluyendo incendio de edificio y contenido, responsabilidad civil hacia linderos y por hechos privados, robo de contenido general, daños por agua, cristales y cobertura de todo riesgo para electrodomésticos.

Dentro de esta nueva línea, Mista Seguros también anticipó coberturas para dispositivos portátiles, celulares, bicicletas y monopatines, además de distintos servicios de asistencia para los asegurados. Entre los servicios adicionales previstos se incluyen emergencias en el hogar, asistencia tecnológica, reparación de electrodomésticos, televeterinaria y asistencia en vía pública, entre otros beneficios.

Desde la compañía remarcaron, además, que los nuevos productos fueron diseñados bajo un esquema de planes predefinidos, con requisitos mínimos de suscripción y procesos de contratación simples, buscando facilitar tanto el acceso de los asegurados como la gestión comercial de los productores.

RM