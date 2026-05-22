Quién es el lider de ventas en Mercado Libre de purificadores de agua

La categoría de purificadores de agua está en pleno crecimiento en Argentina. Cada vez más hogares utilizan estos productos para que el agua que consumen en sus casas sea de mejor calidad. Además, dado el incremento que sigue registrando el comercio electrónico en nuestro país, este canal también se está consolidando como el principal para la venta de este tipo de equipamientos.

En este marco, Hidrolit continúa consolidando su posicionamiento dentro del mercado local de la mano de un crecimiento sostenido de sus canales digitales.Durante el último período, la compañía logró ubicarse dentro del Top 10 de tiendas Evolution de Tienda Nube, destacándose entre los sellers con mayor crecimiento y volumen dentro de la plataforma. Además, Hidrolit se coronó como la marca número uno en ventas dentro de la categoría de purificadores de agua en Mercado Libre, concentrando el 36,55% de participación total de la categoría.

Argentina ocupa el 9° lugar en el ranking global de certificaciones

“Este reconocimiento refleja el compromiso de nuestro equipo y la confianza que miles de usuarios depositan día a día en nuestros productos. Continuamos apostando a la innovación, la calidad y una experiencia de compra cada vez más eficiente para seguir acercando soluciones accesibles y confiables a más hogares. Este resultado reafirma la confianza de los consumidores y el crecimiento de la demanda de soluciones para el cuidado y la calidad del agua en los hogares argentinos”, destacaron desde Hidrolit.

Entre los productos que lideraron este récord de ventas dentro de la plataforma se destacan el Purificador de Agua Senic Out Classic Classic Purificador para eliminar arsénico del agua de red y el Clorine Off, purificador solo para cloro, dos de los modelos más elegidos por los consumidores gracias a su practicidad, tecnología y facilidad de instalación, consolidándose como referentes dentro de la categoría en Mercado Libre.

Con estos resultados, Hidrolit reafirma su estrategia de expansión digital y su objetivo de continuar liderando el segmento de purificación de agua en Argentina, acompañando las nuevas tendencias de consumo y las necesidades de bienestar de los usuarios.