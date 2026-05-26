La plataforma de movilidad compartida BlaBlaCar anunció su llegada a la Argentina, en el marco de un plan de expansión que incluye otros siete mercados de América Latina: Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. La compañía francesa busca aprovechar las oportunidades que ofrece una región marcada por los elevados costos de transporte y las dificultades de conectividad entre ciudades intermedias y pequeñas localidades. Hoy en día, la empresa opera en 21 países y reúne una comunidad global de más de 29 millones de usuarios únicos activos por año.

El modelo de negocio de BlaBlaCar se basa en el denominado carpooling o auto compartido, un sistema mediante el cual conductores que ya tienen previsto realizar un viaje publican los asientos disponibles de su vehículo para que otros usuarios puedan reservarlos y compartir los gastos del trayecto. Según la empresa, la distancia promedio de los viajes realizados a través de la plataforma oscila entre los 200 y 300 kilómetros.

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El antecedente de Brasil y México

La compañía llega al mercado argentino después de más de una década de operaciones en Brasil y México, dos de sus principales mercados en América Latina. En particular, el país vecino se convirtió en uno de los casos más exitosos para la firma: desde su desembarco en 2015, se transformó en el segundo mercado más importante de BlaBlaCar a nivel global, solo por detrás de India.

Actualmente, la plataforma cuenta con más de cinco millones de usuarios activos al año en territorio brasileño. Según datos de la empresa, cerca del 80% de los viajes compartidos en ese país conectan rutas que no cuentan con alternativas directas de transporte público, lo que refuerza el rol del servicio como complemento de la oferta tradicional.

Una alternativa frente al encarecimiento de los combustibles

La llegada de BlaBlaCar coincide con un contexto de fuerte aumento de los costos de movilidad. La compañía destacó que el precio de los combustibles en Argentina acumuló una suba promedio del 83% en lo que va del año, situación que impulsa la búsqueda de alternativas para abaratar los traslados de larga distancia.

De acuerdo con sus estimaciones, llenar el tanque de combustible cuesta actualmente alrededor de 80.000 pesos por vehículo. Con una media de 2,1 pasajeros por viaje, el sistema permite distribuir los gastos entre los ocupantes, reduciendo significativamente el costo individual del desplazamiento.

“Estamos muy emocionados de lanzar BlaBlaCar en Argentina y dar a los más de 45 millones de habitantes del país una opción de movilidad económica y accesible, sobre todo ante el incremento actual en el precio del combustible”, afirmó Nicolas Brusson, cofundador y CEO de la compañía.

Además del ahorro económico, la empresa pone el foco en la conectividad de zonas rurales y ciudades de menor tamaño. Argentina cuenta con una extensa geografía y más de 600 localidades con menos de 10.000 habitantes, muchas de ellas con servicios de transporte limitados o inexistentes. En ese contexto, BlaBlaCar considera que el auto compartido puede convertirse en una herramienta para conectar destinos que hoy dependen casi exclusivamente del vehículo particular. La compañía sostiene que este tipo de movilidad colaborativa complementa los sistemas de transporte existentes y contribuye a ampliar las opciones de traslado en áreas suburbanas y rurales.

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Seguridad y confianza como eje del modelo

Uno de los principales desafíos para la expansión del carpooling es la construcción de confianza entre usuarios. Para ello, la plataforma implementa distintos mecanismos de verificación y control.

Entre ellos se destacan los perfiles validados mediante la comprobación de identidad, teléfono y correo electrónico; un sistema de reseñas y calificaciones que permite conocer la experiencia de otros viajeros; y un equipo especializado en atención al usuario y moderación de contenidos, encargado de supervisar el cumplimiento de las normas de la comunidad.

Con este lanzamiento, BlaBlaCar busca abrirse camino en un mercado donde el aumento de los costos de transporte y las necesidades de conectividad podrían generar condiciones favorables para la adopción de modelos de movilidad colaborativa que ya demostraron escala en otros países de la región.

RM