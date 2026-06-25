Incode invierte US$ 100 millones para reforzar la lucha contra el fraude digital con IA

Incode Technologies anunció la adquisición de Identiq, empresa especializada en soluciones criptográficas que mejoran la privacidad para la colaboración entre pares en la lucha contra el fraude. Esta operación forma parte de una inversión de 100 millones de dólares para impulsar una infraestructura de identidad que preserve la privacidad al no compartir ni exponer información de clientes y usuarios.

Desde la compañía señalaron que los fondos se utilizarán para perfeccionar las capacidades de procesamiento en dispositivos, continuar con la investigación y desarrollo en tecnologías que mejoren la privacidad, y ampliar los recursos de ingeniería y presencia global. “Siempre hemos creído que la privacidad y la prevención del fraude no son excluyentes, sino parte del mismo problema y deben resolverse conjuntamente. Identiq es la pieza que completa esa arquitectura de privacidad: es la culminación natural de las decisiones que tomamos desde el primer día”, señaló Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode. “Argentina es un mercado estratégico debido al crecimiento de los servicios digitales y a la consecuente necesidad de proteger la identidad de las personas en cada interacción. Esta adquisición nos permite reforzar la prevención del fraude y la autenticación de usuarios, reduciendo la exposición de datos personales en los procesos digitales”, concluyó el ejecutivo.

Delitos con inteligencia artificial: una modalidad que no para de crecer

El compromiso de Incode con la privacidad se basa en tres decisiones arquitectónicas tomadas desde la fundación de la compañía:

Verificación de identidad sin intervención humana: el enfoque de Incode prioriza la IA y está preparado para la implementación de agentes. Ningún supervisor humano en el flujo de verificación estándar necesita acceder a los datos biométricos o de identidad del cliente. Cada supervisor humano representa un posible riesgo de filtración. Incode eliminó ese riesgo desde el principio con una IA propia que iguala y supera las capacidades de la revisión humana.

el enfoque de Incode prioriza la IA y está preparado para la implementación de agentes. Ningún supervisor humano en el flujo de verificación estándar necesita acceder a los datos biométricos o de identidad del cliente. Cada supervisor humano representa un posible riesgo de filtración. Incode eliminó ese riesgo desde el principio con una IA propia que iguala y supera las capacidades de la revisión humana. Procesamiento en el dispositivo: para los flujos más sensibles y altamente regulados, como la verificación de edad, los modelos de IA más recientes de la empresa procesan la información biométrica directamente en el dispositivo del usuario, sin comprometer la precisión. Los datos personales no necesitan salir en ningún momento del entorno del usuario para completar la verificación.

para los flujos más sensibles y altamente regulados, como la verificación de edad, los modelos de IA más recientes de la empresa procesan la información biométrica directamente en el dispositivo del usuario, sin comprometer la precisión. Los datos personales no necesitan salir en ningún momento del entorno del usuario para completar la verificación. Detección de fraude sin compartir datos: con la adquisición de Identiq, las instituciones ahora pueden detectar patrones de fraude recurrentes en toda la red sin compartir ni exponer la información personal de los clientes; y sin repositorios de datos centralizados ni intermediarios. Así, se minimiza la superficie de ataque que requería la colaboración tradicional contra el fraude.

“Todas las instituciones compartían la misma preocupación con nosotros: ¿cómo podemos combatir el fraude juntos sin renunciar al control de los datos de nuestros clientes? Esa respuesta ahora está disponible para cada organización que gestione grandes volúmenes de datos de usuarios”, subrayó Itay Levy, CEO y cofundador de Identiq.

Cuál es la nueva modalidad de los ciberataques corporativos

Arquitectura centrada en la privacidad, una decisión fundamental

El enfoque de Incode que prioriza la privacidad se basa en un principio básico: cuantos menos datos personales tenga que ver una institución, más seguras estarán las personas. La organización obtiene una mayor protección contra el fraude y el usuario que se verifica goza de mayor privacidad.

En Argentina la filtración de datos ha generado múltiples incidentes en lo que va de 2026, alcanzando a organizaciones gubernamentales y privadas, impactando en la información de millones de personas: escena que se replica en toda la región que experimenta un fraude digital acelerado por la IA. La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) reportó un crecimiento impulsado por la digitalización financiera y el ecommerce, mientras que organismos como Interpol y la OEA (Organización de Estados Americanos) advirtieron el incremento y la sofisticación del fraude digital con ciberdelincuentes en busca de información sensible para cometer fraudes financieros, robo de identidad, secuestro de información y filtración de datos. De este modo, los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos del entorno digital actual.

Según estimaciones de instituciones financieras de América Latina, los intentos de estafa con ingeniería social aumentaron 155% respecto el año pasado. El Foro Económico Mundial señala que 87% de las organizaciones ya experimentó un riesgo relacionado con IA y datos en el último año, mientras que un 34% identifica las fugas de datos derivadas de IA generativa entre sus principales preocupaciones. El BID (Bando Interamericano de Desarrollo) reportó este año que más del 10% de las personas en Latinoamérica ya fueron víctimas de suplantación de identidad, registrando unos 7 millones de casos de robo de identidad en el último año. Los países más afectados son Colombia, Brasil, México, Argentina, Chile y Perú. Puntualmente en marzo pasado en nuestro país, se registraron 2.470 ciberataques por semana.

Mientras los estafadores colaboran en sus actividades a través de las fronteras institucionales, las organizaciones se defienden individualmente trabajando solo en una fracción de la amenaza. Por eso la solución tradicional de compartir datos entre entidades atiende un problema a costa de agravar otro, y la relevancia del replanteo del paradigma a través del enfoque de Incode en materia de privacidad, garantizando con este avance que las instituciones no tengan que caer en eso.

RM