Cómo funciona la tarjeta infoless que empiezan a lanzar los bancos

Banco Galicia sumará a su portafolio la tarjeta infoless. Como su nombre lo indica, este producto elimina la impresión de datos sensibles en el plástico y refuerzan la seguridad de las operaciones, manteniendo la misma experiencia de compra. La nueva implementación agrega una tecnología antifraude a las ya existentes.

El nuevo diseño está disponible para tarjetas de débito, tiene solo los últimos 4 dígitos y no incluye la fecha de vencimiento ni el código de seguridad. Estos datos se encuentran disponibles de forma digital y segura en la App Galicia, lo que permite operar con mayor control y tranquilidad, tanto en compras presenciales como online. Para acceder a los mismos, los clientes deben ingresar a la App Galicia > Tarjetas > Mostrar datos.

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“Con esta iniciativa, Galicia da un nuevo paso en innovación y seguridad, acompañando las tendencias globales en medios de pago y ofreciendo una solución más segura sin cambiar la forma de usar la tarjeta”, destacó Pedro Piñeiroa, Head of Payments en Galicia.

Las tarjetas infoless contribuyen a reducir el riesgo de fraude, dado que los datos sensibles no figuran impresos en el plástico. En este sentido, el Banco recuerda que nunca solicita información confidencial, como el número completo de la tarjeta, el código de seguridad, claves o token.