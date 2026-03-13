Salarios 2026: ¿Cuáles son los aumentos proyectados por las empresas para el primer semestre?

Las empresas argentinas proyectan otorgar al personal fuera de convenio aumentos del 17,5%, con valores mínimos del 4% y máximos del 35%, en el primer semestre del año. Asimismo, prevén esquemas de revisión menos frecuentes, por lo que evalúan enfocarse en políticas de compensación más estratégicas, ya sea esquemas de ajuste más selectivos o dar otras clases de plus como bonos, beneficios y programas de desarrollo. De cumplirse las estimaciones del Gobierno de una inflación semestral del 12%, la evolución de los salarios podría ubicarse por encima de ese nivel, permitiendo sostener el proceso de recuperación del salario real.

Según el relevamiento elaborado por Randstad, los ajustes salariales aplicados durante el segundo semestre de 2025 promediaron el 32%, con incrementos que oscilaron entre un mínimo del 15% y un máximo del 60%.

US$ 1.250, el sueldo pretendido por los argentinos

Al analizar la frecuencia con la que las organizaciones revisan su política salarial para realizar ajustes, el 31% afirma que actualiza los salarios de manera trimestral, mientras que el 22% lo hace cada seis meses. Otros esquemas incluyen revisiones mensuales (15%), bimestrales (5%) y cuatrimestrales (14%), mientras que un 13% utiliza otras modalidades. Estos datos muestran una marcada tendencia de aumento en los ajustes semestrales y cuatrimestrales, en comparación al informe de mitad de año, producto de la consolidación de un contexto de menor presión inflacionaria.

El Reporte Salarial de Randstad indaga también sobre los mecanismos que las organizaciones utilizan para definir sus políticas salariales para el personal fuera de convenio. En este sentido, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sigue siendo el indicador más utilizado por las empresas para orientar la pauta de actualización salarial (82%), seguido por las pautas que fijan las paritarias (66%). Asimismo, el desempeño individual continúa ganando relevancia y es utilizado hoy por el 46% de las organizaciones para definir ajustes, mientras que el 22% recurre a encuestas salariales de mercado para orientar sus decisiones de compensación.

El sueldo ya no queda en el banco: 40% de los argentinos lo pasa a billeteras virtuales

Tasas de rotación

El informe también aporta datos sobre los niveles de rotación de personal en las organizaciones. Durante 2025, las empresas registraron una rotación promedio del 7%, con valores extremos que oscilaron entre 1% y 30%.

Asimismo, solo el 30% de las empresas relevadas indicó que espera aumentar su dotación durante el primer semestre de 2026, lo que refleja expectativas moderadas de crecimiento en el empleo formal.

RM