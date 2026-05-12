Boom de los giros al exterior redefine el mapa financiero argentino

El envío de dinero desde Argentina hacia el exterior dejó de ser un recurso asociado a situaciones excepcionales para consolidarse como una práctica financiera estructural. El fenómeno, impulsado por la migración, la internacionalización académica y la digitalización de los servicios financieros, está redefiniendo tanto los hábitos de los usuarios como el negocio de las fintech especializadas en transferencias internacionales.

Los números muestran la magnitud del cambio. Durante el primer trimestre de 2026, las transferencias internacionales procesadas por la fintech latinoamericana Global66 alcanzaron niveles récord en América Latina y superaron por primera vez los US$ 1.380 millones en operaciones totales, con más de US$ 580 millones correspondientes exclusivamente a transferencias internacionales.

Se trata de un crecimiento de casi 1,5 veces frente al mismo período de 2025 y de una señal clara: lo que hasta hace pocos años respondía a contextos de emergencia cambiaria o restricciones financieras ahora forma parte de una planificación cotidiana. En ese escenario, Argentina emerge como uno de los mercados de mayor transformación.

De solución de crisis a hábito financiero

En apenas dos años, el volumen operado por usuarios argentinos creció más de 6,5 veces: pasó de US$ 5 millones en el primer trimestre de 2024 a más de US$ millones en igual período de 2026. La expansión también se refleja en la frecuencia de uso. La cantidad de operaciones prácticamente se cuadruplicó y superó las 113.000 transacciones trimestrales.

El dato revela una mutación profunda en el comportamiento financiero local: las plataformas de transferencias internacionales dejaron de ser una herramienta coyuntural para convertirse en un canal habitual de gestión patrimonial, envío de asistencia familiar, pago de estudios y financiamiento de proyectos en el exterior.

“Argentina sorprendió incluso a nuestras propias proyecciones. En dos años pasamos de ser un mercado incipiente a uno con más de 100.000 transacciones en un trimestre. El que descubrió Global66 en un momento de crisis, hoy la usa para financiar estudios en el exterior o evaluar oportunidades fuera del país”, explicó Sebastián Díaz de Valdés, country manager de la compañía en Argentina.

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España e Italia concentran más del 80% de los envíos a Europa

La geografía de las transferencias también ofrece una radiografía precisa de la nueva ola migratoria argentina. Según datos relevados por la fintech, España e Italia concentran el 83,7% de todos los envíos de dinero desde Argentina hacia Europa.

El liderazgo corresponde ampliamente a España, que absorbió el 60% del volumen remitido al continente, con más de US$ 14 millones durante 2025. La cifra tiene una explicación demográfica concreta: la población argentina residente en ese país creció cerca de 50% en apenas cuatro años, al pasar de poco más de 300.000 personas en 2021 a más de 450.000 en 2025, según el Instituto Nacional de Estadística español.

Ese crecimiento migratorio se refleja de forma directa en las remesas: seis de cada diez dólares enviados desde Argentina hacia Europa terminan en territorio español. Además, el principal motivo de las transferencias es el apoyo familiar, que representa casi la mitad del total remitido hacia ese destino, con más de US$ 11,5 millones y un ticket promedio de US$ 724 por operación.

Le siguen los envíos asociados a viajes y estudios, dos variables que muestran cómo España funciona simultáneamente como destino migratorio, académico y de transición para miles de argentinos.

Italia aparece en segundo lugar, con más de US$ 5,5 millones y una participación del 23,7%. El peso italiano responde al flujo sostenido de argentinos que tramitan ciudadanía europea y utilizan ese país como puerta de entrada al mercado laboral comunitario.

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Los nuevos polos: Alemania, Bélgica y Portugal

El mapa europeo muestra, además, nuevos corredores emergentes. Bélgica ocupa el tercer puesto, con más de US$ 880.000 en envíos. Alemania, con más de US$ 800.000, se consolida como el principal destino académico: el 18,6% de las transferencias hacia ese país están vinculadas a estudios, casi el doble del promedio continental.

En tanto, Portugal supera los US$ 620.000 y muestra un dato revelador: además de ayuda familiar, crecen los pagos de alquiler, una señal de radicación más estable. El caso más singular es Eslovenia, donde el 100% de los envíos registrados tuvo como único fin el pago de estudios.

Una nueva infraestructura de la migración

El auge de las remesas argentinas hacia Europa y otros destinos expone algo más profundo que un cambio tecnológico. Detrás de cada transferencia hay una historia de migración, formación académica, búsqueda de oportunidades o sostenimiento familiar.

En un contexto donde cada vez más argentinos proyectan su vida fuera del país o mantienen vínculos económicos transnacionales, las fintech comienzan a ocupar un rol que históricamente correspondía al sistema bancario tradicional: convertirse en la infraestructura financiera de una nueva diáspora.

RM