El nuevo mapa del ahorro: pesos para el corto plazo, activos globales para la confianza

El ahorro argentino está cambiando de forma. Después de años en los que el dólar ocupó un lugar casi excluyente, empieza a verse un comportamiento más pragmático entre los ahorristas. El peso vuelve a tener utilidad, aunque más selectivo: sirve para aprovechar tasas, capturar rendimiento en el corto plazo o cubrirse parcialmente de la inflación. La confianza de largo plazo, en cambio, sigue buscando refugio afuera. Ya no solo en dólares billete, sino también en activos globales.

En el mercado doméstico, los instrumentos ajustados por inflación recuperaron atractivo. Los bonos CER y las LECAPs del Tesoro ofrecen cobertura frente a la suba de precios y liquidez en horizontes cortos. El plazo fijo tradicional, en cambio, perdió relevancia. Con tasas nominales por debajo del 20% y rendimientos reales negativos frente a una inflación acumulada de 9,4% en el primer trimestre, el interés se desplazó hacia alternativas como el plazo fijo UVA y la renta fija indexada.

La última licitación del Tesoro, realizada el 28 de abril, adjudicó $8,11 billones y US$ 700 millones. Hubo fuerte demanda de LECAPs de corto plazo y BONCER/TAMAR de mediano plazo. El rollover del 102% mostró un mercado dispuesto a acompañar, aunque todavía condicionado por una variable central: la estabilidad. La confianza en pesos sigue dependiendo de cierta coordinación entre inflación, tasas y tipo de cambio.

El cambio más visible aparece cuando el horizonte se extiende. El dólar sigue siendo parte central de las carteras, pero ya no funciona como única cobertura. Cada vez más argentinos incorporan activos internacionales para diversificar y buscar rendimiento en moneda dura.

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Un caso claro es el SPY, el ETF que replica al S&P 500 y reúne a las principales compañías de Estados Unidos. En abril subió cerca de 9% en dólares y llevó al índice hacia la zona de los 720 puntos. Más allá de la cifra puntual, refleja algo que el mercado argentino todavía no logra ofrecer con la misma profundidad: liquidez, escala y exposición al crecimiento global.

Ahí aparece una transformación más profunda. El ahorro empieza a correrse de una lógica puramente defensiva hacia una búsqueda más activa de rendimiento real. Ya no se trata solamente de “comprar dólares”, sino de decidir dónde invertirlos.

El contraste con el mercado inmobiliario también ayuda a entender el momento. Mientras la construcción acumula 15 meses de estancamiento y los créditos hipotecarios retrocedieron 20% en el primer trimestre, instrumentos como el SPY —incluso vía CEDEARs— permiten acceder rápidamente a inversiones en dólares con liquidez inmediata.

El ladrillo conserva su valor patrimonial, pero perdió velocidad. Los mercados financieros globales ofrecen otra dinámica: permiten entrar, salir, diversificar y ajustar posiciones sin inmovilizar capital durante años.

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El comportamiento del ahorrista argentino refleja hoy esa lógica dual. En el corto plazo, prioriza instrumentos en pesos ajustados por inflación. En el largo, mantiene cobertura en dólares y suma diversificación internacional.

Todavía no se trata de un cambio de paradigma consolidado. Es un proceso en construcción, apoyado en una ventana de estabilidad económica que todavía luce frágil. El peso volvió a ser útil para administrar el corto plazo. Pero cuando la discusión pasa a la preservación patrimonial y al crecimiento de largo plazo, los activos globales siguen ganando terreno.

El peso volvió a ganar espacio en la gestión del corto plazo, pero la construcción de patrimonio sigue buscando refugio en activos globales y en moneda dura. Esa convivencia entre oportunidad táctica y cautela estructural define hoy el comportamiento del ahorro argentino. Y mientras esa tensión siga vigente, la confianza continuará siendo el activo más determinante de todos.

*Economista y director de Economía Financiera