¿Cómo ahorran los argentinos en sus viajes?

El argentino se caracteriza por su ingenio, creatividad y por sus inacabables ganas de viajar. El concepto de que “siempre hay un argentino”, incluso en los lugares más remotos del mundo, muchas veces se confirma en la práctica. Ya sea durante sus vacaciones, para acompañar a sus equipos y deportistas favoritos, asistir a recitales o participar de distintos acontecimientos que se suceden alrededor del planeta, su presencia suele hacerse notar.

Muchas veces sin contar con el dinero suficiente, con escalas inverosímiles o atravesando las situaciones más diversas, los argentinos encuentran la manera de llegar. Porque más allá de las dificultades, la pasión por viajar y por disfrutar siempre termina imponiéndose. En ese contexto, casi la mitad (46%) va a utilizar algún tipo de descuento para viajar durante este año. Un 36% se focaliza en el ahorro en el transporte y un 30% apunta a viajar en temporada baja.

​¿Qué compran los argentinos cuando salen de viaje?

“El presupuesto puede ser un desafío, pero rara vez es un límite definitivo para los argentinos, que suelen apelar al ingenio y la planificación para poder concretar sus viajes”, consideró Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina. “Fechas flexibles, más escalas de vuelos, horarios de madrugada, descuentos y promociones son algunas de las claves que forman parte de la guía del viajero argentino, especialmente cuando se trata de cumplir un sueño que puede estar al otro lado del mundo o simplemente a unas pocas horas de casa”, agregó Jimena.

Aquí algunos de los datos de cómo los argentinos ahorran cuando viajan:

44% viaja a lugares muy cercanos a su hogar.

36% ahorra en transporte.

30% prefiere viajar en temporada baja.

38% utiliza programas de millas o descuentos como por ejemplo Genius de Booking.com

30% planifica con mucha antelación para encontrar los mejores precios.

19% realiza interminables y abundantes desayunos en el hospedaje para saltearse el almuerzo, por ejemplo.

“En un contexto donde optimizar el presupuesto es clave, los argentinos siguen demostrando que el deseo de viajar siempre encuentra un camino”, finalizó Jimena.

RM