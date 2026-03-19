El caribe con fuertes ofertas para 2026 y 2027

Viva Resorts by Wyndham lanzó una nueva edición de Viva Week, que se llevará a cabo hasta el 22 de marzo, y ofreciendo hasta un 40% de descuento para disfrutar del Caribe en 2026 y 2027.

La promoción de Viva Resorts, una de las cadenas de all inclusive con más hoteles en el caribe, aplica para México y República Dominicana para el segundo semestre de 2026 y para todo 2027 en todos los resorts de la cadena, que incluye también los de Bahamas.

La propuesta “all inclusive” de Viva Resorts by Wyndham integra playas, naturaleza, cultura, gastronomía internacional, deportes acuáticos y entretenimiento, fiestas icónicas Viva Vibe para todas las edades, ofreciendo una experiencia completa que combina descanso y diversión con una sólida relación precio-calidad.

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“Viva Week es una herramienta clave dentro de nuestra estrategia de venta anticipada. Nos permite acercar al mercado una propuesta de alto valor, con beneficios concretos para quienes planifican con tiempo y buscan experiencias completas en el Caribe”, señaló Pedro Pascual Mestre, director de Ventas LatAm de Viva Resorts by Wyndham. “Nuestro objetivo es seguir consolidando destinos estratégicos como Puerto Plata y Miches, acompañando su crecimiento con una oferta competitiva y diferencial”.

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