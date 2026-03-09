Viva Maya by Wyndham: Confort y estilo para toda la familia

Cancún y Playa del Carmen son dos destinos muy elegidos por los argentinos. Esto se debe, principalmente, a que hay muchas aerolíneas que viajan hasta allí, ya sea de forma directa o con alguna escala, y también por la gran variedad de hoteles que hay, entre los que se destacan los “todo incluido”.

Dentro de este formato, la oferta en Riviera Maya es casi infinita, y cada viajero encontrará argumentos para elegir uno u otro. En mi caso, durante la última semana de febrero –época más que recomendable para viajar a este destino ya que las temperaturas rondan los 25 grados y todavía no hay sargazo – estuve en el corazón de Playa del Carmen, frente al mar Caribe, en el Viva Maya by Wyndham.

Playa. El Viva Maya by Wyndham, en Playa del Carmen, está dentro de autóctono entorno natural con salida directa a una enorme playa de arena blanca.

El hotel está ubicado dentro del complejo Playacar, a solo 3 kilómetros del centro de la ciudad y a unos 24 kilómetros del aeropuerto.

La ubicación frente al mar es el activo principal del Viva Maya. Con una playa muy amplia, de casi 100 metros de ancho, la franja costera se disfruta por su arena blanca, característica de la zona, y un mar de color turquesa intenso. Lejos de ser un resort enorme, en el que hay que caminar mucho, la disposición del hotel permite un acceso inmediato desde las habitaciones hacia la playa y hacia la zona de las piletas (de agua dulce), donde se encuentra la principal para todos los públicos, pero también dos más chicas para los menores de edad.

A nadar. El hotel tiene una amplia pileta principal, a pocos metros del comienzo de la arena. Y también cuenta con dos piscinas para chicos y, un poco más alejado, una pileta solo para adultos.

El complejo está rodeado de palmeras autóctonas y los caminos internos que comunican los diferentes espacios del hotel quedan debajo de puentes naturales de vegetación. Este entorno permite alternar entre el uso de la tecnología disponible, el WiFi de alta velocidad cubre áreas comunes y habitaciones –que es muy bueno en todo el resort- con actividades acuáticas como paddle board y kayak, y las animaciones del staff que incluyen juegos en la playa y la pileta.

Las más de 600 habitaciones tienen un estilo contemporáneo y funcional. Están equipadas con televisores LED de 55 pulgadas, frigobar, cafetera y balcones privados con vista al mar o a los jardines.

Amanecer. El sol saliendo del mar Caribe.

El sistema todo incluido está bien gestionado desde muchos puntos de vista. Por el lado de las barras, hay una abierta en la zona de las piletas, otra dentro de la pileta principal y otra en el lobby del hotel, con lo que la disponibilidad es constante. Hay varias personas atendiendo detrás de ellas, lo que asegura que las bebidas y los tragos se entreguen de forma ágil y dinámica. Por el lado de la gastronomía, el Viva Maya cuenta con tres restaurantes estilo buffet (La Terraza para desayunos, almuerzos y cenas; el Arrecife en la zona de piletas y el Café Maya para disfrutar de un rico café y algunos dulces) y cuatro a la carta para cenar. En este punto hay un valor diferencial del hotel, ya que la oferta gastronómica nocturna es muy buena.

Ambientes. El barra junto a la pileta principal, uno de los espacios más utilizados en el Viva Maya.

Kids Club

El Viva Maya tiene un amplio espacio, con pileta incluida, para los chicos en lo que llaman Vivitos, su servicio de club kids.

A jugar. Club Kids Vivito´s para chicos de entre 4 a 12 años.

A partir de los 4 hasta los 12 años, los menores pueden disfrutar de juegos y actividades de la mano de animadores infantiles, quienes organizan desde clases de pintura y manualidades, hasta competencias acuáticas y recreaciones en la playa. Vivitos es un espacio muy bien pensado para chicos, desde las 8 hasta los 18, tiempo ideal para que los padres disfruten de un rato a solas en el mar.

A volar. El trapecio, en medio del hotel, es disfrutado por chicos y adultos. Los profesores, de primer nivel, te enseñan la técnica adecuada para que puedas sentirte un verdadero trapecista.

Hora de descansar

Superior, Piscina Superior, Superior con Vistas al Mar y Deluxe son las cuatro categorías de las más de 600 habitaciones del Viva Maya by Wyndham. Todas ellas son ideales tanto para parejas como para familias, ya que son amplias y pueden tener una cama extra grande o dos camas queen.

Categorías. El Viva Maya cuenta con cuatro categoría de habitaciones.

Las habitaciones tienen un estilo contemporáneo, son luminosas y están bien equipadas. La tonalidad pastel en los colores –celestes, verdes y marrones- aportan calidez a un ambiente que se combina con pisos de grandes cerámicos de piedra pulida. Según la categoría, muchas de ellas cuentan con balcones muy utilizados a media tarde con un rico coctail en la mano.

Cenas de alto nivel

Uno de los mayores diferenciales del Viva Maya es su amplia oferta gastronómica nocturna. El hotel cuenta con cuatro restaurantes a la carta que, previa reserva, pueden disfrutarse para cenar.

El más destacado por su decoración local y sus platos es Hacienda Don Diego, un espacio al aire libre (con salón cerrado también) especializado en cocina mexicana tradicional y regional de la Península de Yucatán. La ejecución de los platos locales es precisa y el ambiente refleja la estética regional sin excesos.

Hacienda Don Diego. Las cenas se convierten en festines y las comidas en explosiones de sabores en una muestra del sabor mexicano.

Portofino está orientado a los sabores del Mediterráneo, con un menú de especialidades del chef donde destacan las opciones de pescados y preparaciones clásicas de la cuenca mediterránea.

Portofino. Restaurante a la carta de estilo mediterráneo, en un ambiente contemporáneo, acogedor y relajado.

Miramare se centra en la cocina italiana, con un horno de ladrillo para pizzas y una selección de pastas y ensaladas.

Miramare. Un viaje hacia el acogedor ambiente de Italia encarnado por una cocina llena de indulgencia y placer.

Por último está el Cosmopolita, un restó fusión con una carta variada de platos internacionales.

Cosmopolita. Exquisita cena gracias a un menú de sabores de todo el mundo.

En todos ellos, vale la pena destacar la atención de sus mozos y su búsqueda constante para que los comensales pasemos momentos únicos durante las vacaciones.

SPA y diversión

En el Viva Maya by Wyndham también hay un SPA, solo para adultas, con una gran variedad de tratamientos.

SPA

Y para aquellos que durante las vacaciones también quieren hacer ejercicios, el Viva Maya cuenta con un gimnasio muy bien equipado.