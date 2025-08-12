Viva Miches by Wyndham: un nuevo concepto en una zona aún por descubrir

Hablar de Caribe en Argentina suele relacionarse directamente con Punta Cana, Cancún o quizá alguna isla con nombre conocido. Pero hay zonas que empiezan a consolidarse fuera del radar tradicional del turismo masivo. Así es como hace algunos años apareció La Romana y Bayahibe en República Dominicana. Ahora la novedad dentro de este hermoso país caribeño es Miches.

El municipio de Miches está siendo uno de los que más está creciendo en cuanto a hotelería y, como consecuencia, en cuanto a la llegada de turistas. Cuenta con dos diferenciales que la vuelven un atractivo cada vez mayor: sus playas además de amplias, no tienen sargazo.

Infraestructura del hotel.

Las 538 habitaciones que tiene el Viva Miches by Wyndham están distribuidas en tres grandes bloques edilicios.

En este crecimiento que está teniendo Miches, el pasado 16 de junio se celebró la inauguración oficial del nuevo resort Viva Miches by Wyndham, ubicado frente al mar en Playa Esmeralda. Si bien el hotel ya había abierto sus puertas a fines del año pasado, esta apertura oficial contó con la presencia del presidente de República Dominicana, así como de autoridades nacionales y locales.

Fortuna fue uno de los primeros medios en ser invitados para conocer este nuevo todo incluido y vivir la nueva experiencia que ofrece el establecimiento.

El hotel es nuevo. Y eso se nota. Uno que ha tenido la posibilidad de recorrer muchos hoteles all inclusive, de playa, en diferentes ciudades del Caribe, agradece cuando todo está nuevo. Y no solo hago referencia a la infraestructura, sino también a la amabilidad en el trato del personal y en que todos los detalles trataban de estar cuidados.

Concepto de Viva Miches by Wyndham

El Viva Miches by Wyndham tiene un concepto muy claro: es un hotel all inclusive sin lujos para toda la familia. Los espacios y los servicios están pensados para ser disfrutados por familias.

Un rápido check-in en su abierto y amplio lobby, con techos altos, todo blanco y con vista directa a una pequeña laguna y al bar central del hotel te dan la bienvenida. Todo parece diseñado para que fluya. La habitación que me tocó en planta baja era amplia, con dos camas dobles, baño moderno y un exterior con una pequeña pileta ideal para terminar el día tomando algo ahí adentro.

Como parte del entretenimiento, Viva Miches by Wyndham tiene actividades para grandes y chicos durante todo el día, con opciones de fitness

Piletas del Viva Miches by Wyndham.

Zona para chicos.

Lo que más disfruté fue el entorno natural del hotel. La playa es amplia y empieza en cuanto termina la pileta. Todo queda cerca, lo que es ideal para las familias que van con nenes chiquitos. Es una costa extensa, con vegetación nativa y mar abierto. Algo que parece menor pero no lo es, a diferencia de otros all-inclusive, nadie se peleaba por las reposeras, ya que había de sobra y todos podían sentarse donde quisieran. La primera línea de playa está garantizada en el Viva Miches.

El protagonismo principal del hotel, además de la playa, se lo llevan las piletas. Frente al mar, son dos piletas de gran tamaño que se complementan con una redonda, más chica, donde está el bar. Alrededor de todo el espejo de agua de la pileta hay reposeras.

En cuanto a la gastronomía, el hotel cuenta con un buffet general para desayuno, almuerzo y cena, con una amplia variedad de gastronomía. Platos tradicionales dominicanos se complementan con la oferta occidental de carnes rojas, pescado y opciones de pastas. Además, cuenta con cuatro restaurantes, uno con sabores latinos, otro de platos orientales, otro con comidas típicas del mediterráneo y, por último, uno especializado en mariscos que se combinan para una experiencia culinaria con sabores locales. Una estadía de siete noches te permite ir a tres de sus restos y lo recomendable es que una vez que hagas el check-in hagas las reservas, porque no son muy grandes y suelen llenarse.

Buffete Viva Miches by Wyndham.

Restaurante Atlantis.

Restaurante Mediterráneo.

Para los que disfrutamos las vacaciones, pero igual nos gusta seguir conectados, el wifi funciona muy bien en todas las áreas, incluso en la playa. Hoy, eso cambia la experiencia. Poder leer, trabajar o simplemente estar conectado sin interrupciones suma mucho.

El Viva Miches by Wyndham es ideal para quienes quieren alejarse un poco del circuito tradicional, sin resignar confort y es ideal para familias.