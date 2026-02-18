El sur también existe, by Marriott

A menos de media hora del Obelisco porteño, camino a La Plata, el Sheraton Greenville Polo & Resort ofrece un oasis para bajar el ritmo urbano y acceder a ciertas gratificaciones, pero sin alejarse de los compromisos laborales, una variante de la tendencia bleisure.

Sus jardines, la luz natural y los espacios amplios crean el contexto ideal para desconectarse de la rutina sin alejarse del ritmo urbano.

Pileta del Sheraton Greenville Polo & Resort

Es toda una experiencia disfrutar de un atardecer sobre la cancha de polo saboreando tapas y cócteles de autor, relajados en algunos de los cómodos sillones de la terraza.

Y luego, claro, una cena en un restaurante que rápidamente se está convirtiendo en una referencia en el sur del área metropolitana.

Business Lounge, ideal para trabajar

Antes de todo eso, el spa o la pileta espectacular de cien metros de largo, que es una postal del resort.

“El desafío en 2026 será consolidar el equilibrio entre eficiencia operativa y propuesta de valor”

Al día siguiente, la jornada puede adoptar el formato Work From Hotel, aprovechando los espacios confortables, la conectividad y la luz natural del resort.

El resultado es una manera distinta de trabajar: más fluida, más creativa, más equilibrada. Una demostración tangible del concepto bleisure llevado a la práctica.

Otro de los puntos altos del resort es la cartelera de entretenimiento, que varía todos los días; claro que estando tan cerca de Buenos Aires, los viajeros pueden ampliar el disfrute planes culturales, gastronómicos o de ocio en la gran ciudad.

Habitación del Sheraton Greenville

En este sentido, la semana pasada el, Sheraton Greenville ofreció a sus huéspedes accesos VIP al Argentina Open gracias a la alianza que lo consagró como hotel oficial del torneo de tenis que se disputó en Palermo. Acuerdo que estará vigente hasta diciembre de 2028 e incluye diversos torneos, en distintas categorías.