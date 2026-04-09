Valle Nevado invierte u$s 3,3 millones para su temporada de invierno

Ubicado en lo alto de los Andes chilenos a una altura base de 9.925 pies, Valle Nevado es uno de los destinos de ski más concurridos en Sudamérica, ya que ofrece más de 2.200 acres de terreno esquiable y muy buenas condiciones de nieve en altura.

Para 2026, la interconexión total de andariveles y tickets con La Parva Ski Resort amplía el acceso a aproximadamente 4.376 acres combinados. Además, el resort cuenta con tres hoteles, las nuevas Aconcagua Ski Residences ski-in/ski-out, una amplia propuesta gastronómica y excursiones guiadas de heli-ski con descensos verticales de hasta 5.000 pies.

En este contexto, Valle Nevado abrirá su temporada de invierno 2026 -siempre que las condiciones climáticas acompañen- del 19 de junio hasta el 4 de octubre.

Para esta temporada, Valle Nevado realizó inversiones por más de u$s 3,3 millones destinadas a mejorar la oferta de alojamiento, ampliar el acceso al terreno esquiable y elevar la experiencia de los visitantes.

Entre las principales novedades de este invierno, en Valle Nevado destacan "la incorporación de Aconcagua Ski Residences y la continua integración entre Valle Nevado y el vecino centro de ski La Parva, lo que permitirá a los huéspedes de hoteles acceder a ambas montañas con un solo ticket de andarivel o con pases de temporada elegibles. El resort también ha realizado diversas mejoras operativas para la temporada 2026, incluyendo ampliación del sistema de nieve artificial, mejoras en andariveles, nuevo equipamiento de pisado de pistas y otras optimizaciones."

“Para la temporada 2026 estamos introduciendo mejoras importantes que amplían la experiencia general en la montaña para nuestros visitantes”, señaló Dominique Rudloff, Gerente General de Valle Nevado. “Desde nuevos alojamientos ski-in/ski-out hasta una mejor conectividad en la montaña, estas inversiones continúan fortaleciendo la posición de Valle Nevado como un destino de primer nivel para esquiadores y riders que viajan a los Andes.”

Debut de Aconcagua Ski Residences

Como novedad para el invierno 2026, Valle Nevado presenta Aconcagua Ski Residences: 39 residencias privadas en la montaña para quienes entienden el invierno como algo más que una estadía. Pensadas para familias y grupos pequeños, cada departamento ofrece amplitud, independencia y una relación más íntima con la Cordillera de Los Andes, con todos los detalles de un resort de clase mundial. "En Aconcagua Ski Resort la experiencia no se define por una lista de servicios, sino por cómo todo ocurre: cada detalle —desde el desayuno hasta el esquí— está definido por una experiencia diferente. Las residencias, con capacidad para entre dos y siete huéspedes, integran espacios completamente equipados con acceso a una experiencia extendida dentro de Valle Nevado: spa, piscina temperada, gimnasio y un servicio de concierge disponible de forma permanente. Para quienes deciden anticiparse, el invierno comienza antes: reservas confirmadas antes del 30 de abril acceden a estadías extendidas, como una invitación a habitar la montaña con más tiempo y menos prisa", cuentan desde la compañía.

Mayor acceso a la montaña junto a La Parva

Los huéspedes que se alojen en los hoteles de Valle Nevado y en Aconcagua Ski Residences tendrán acceso al ticket interconectado Valle Nevado–La Parva, que permite esquiar en ambos centros como parte de una sola experiencia de montaña.

Esta propuesta amplía significativamente el terreno esquiable al conectar ambas áreas en uno de los dominios de ski más grandes de los Andes centrales, con más de 4.000 acres de terreno, 87 pistas y 30 andariveles.

Otras mejoras en el resort

Las mejoras adicionales para la temporada 2026 incluyen ampliación del sistema de nieve artificial, trabajos de modernización en los andariveles Góndola y Prado, y nuevo equipamiento de pisado de pistas para mantener condiciones consistentes durante todo el invierno.

El resort también ha renovado su programa de arriendo de equipos con equipamiento y tecnología actualizados para mejorar la experiencia de rental.

Junto con estas novedades, la programación de invierno de Valle Nevado incluirá semanas temáticas para familias, eventos gastronómicos y de vino, y experiencias enfocadas en bienestar, con un calendario completo que será anunciado antes del inicio de la temporada.