La aerolínea que ofrece hasta 30% OFF para viajar al Caribe

La aerolínea de bandera dominicana Arajet lanzó la promoción “Despegue Argentino”, una campaña especial para el mercado local con descuentos especiales para viajar a destinos internacionales.

La promoción, que estará disponible hasta el 8 de abril, permite comprar pasajes utilizando el código promocional DESPEGARG y tener hasta un 30% de descuento en la tarifa base.

La oferta aplica para vuelos internacionales desde Mendoza (MDZ), Córdoba (COR), Rosario (ROS) y Buenos Aires/Ezeiza (EZE), y estará disponible en las clases tarifarias Basic, Classic, Comfort y Extra, brindando distintas opciones de viaje según las preferencias de los pasajeros.

El periodo de viaje aplicable para esta promoción se extiende desde el 1 de mayo hasta el 15 de diciembre de 2026, sujeto a disponibilidad.

Con Despegue Argentino, Arajet busca seguir consolidando su presencia en el mercado argentino, con alternativas accesibles para que más pasajeros puedan viajar a múltiples destinos internacionales, ya sea por vacaciones, visitas familiares o viajes de negocios.