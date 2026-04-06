La aerolínea que ofrece hasta 30% OFF para viajar al Caribe

“Despegue Argentino” es la campaña con la que Arajet ofrece descuentos especiales en vuelos internacionales.
La aerolínea de bandera dominicana Arajet lanzó la promoción “Despegue Argentino”, una campaña especial para el mercado local con descuentos especiales para viajar a destinos internacionales.
La promoción, que estará disponible hasta el 8 de abril, permite comprar pasajes utilizando el código promocional DESPEGARG y tener hasta un 30% de descuento en la tarifa base.
La oferta aplica para vuelos internacionales desde Mendoza (MDZ), Córdoba (COR), Rosario (ROS) y Buenos Aires/Ezeiza (EZE), y estará disponible en las clases tarifarias Basic, Classic, Comfort y Extra, brindando distintas opciones de viaje según las preferencias de los pasajeros.
El periodo de viaje aplicable para esta promoción se extiende desde el 1 de mayo hasta el 15 de diciembre de 2026, sujeto a disponibilidad.
Con Despegue Argentino, Arajet busca seguir consolidando su presencia en el mercado argentino, con alternativas accesibles para que más pasajeros puedan viajar a múltiples destinos internacionales, ya sea por vacaciones, visitas familiares o viajes de negocios.