Cincuenta años huyendo del peso: la oportunidad que tiene la Argentina de volver a creer en su moneda

En los últimos cincuenta años, los argentinos perdimos dos hiperinflaciones, una década de ahorro y, en algún momento, la costumbre de pensar en pesos. No es una opinión: un dato medible en cualquier serie de depósitos en pesos, en cualquier encuesta de cartera, en cualquier conversación familiar.

En el sistema monetario que heredamos del siglo XX, un Banco Central tiene una capacidad que ningún ciudadano, ningún banco privado y ninguna empresa tienen: puede emitir moneda sin respaldo pleno. Puede anticipar un crecimiento que tal vez no llegue, financiar el déficit fiscal, monetizar el gasto público. Esa propiedad —elasticidad monetaria— permite responder a una guerra, a una pandemia, a un colapso de la demanda. Pero abre, con la misma puerta, la sobre-emisión, la pérdida de confianza, la destrucción del ahorro en moneda local.

Es justo reconocer que en los últimos años, por primera vez en mucho tiempo, ese ciclo encontró un punto de inflexión: la moneda se estabilizó, la inflación se contuvo. Pero la solidez de ese logro sigue dependiendo de la voluntad política y de la capacidad técnica del funcionario que esté al frente del Banco Central. Lo que la Argentina nunca tuvo es una regla institucional que blinde a la moneda más allá del talento individual del funcionario de turno.

Ahora, por primera vez en casi un siglo, existe una arquitectura técnica que la hace posible: una que ate la emisión de moneda a un respaldo verificable, y no a la voluntad del gobierno de turno. Aún no está adoptada en ningún país en su forma plena, pero el debate avanza en simultáneo en Europa, Singapur, Hong Kong y el Reino Unido.

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El Senado de Estados Unidos trata hoy la Clarity Act, que ordena el mercado de activos digitales y completa el marco federal que arrancó el año pasado con la GENIUS Act, la primera ley específica para stablecoins. Juntas dibujan, por primera vez, el perímetro institucional dentro del cual una moneda digital puede emitirse y circular dentro del sistema financiero formal.

Esto nos lleva a una pregunta que es vieja como el dinero mismo: bajo qué condiciones se puede emitir moneda y que esa moneda valga lo que dice valer. Pero esta vez aparece con una novedad: la moneda ya no la emite solo un Estado, también puede emitirla un actor privado. Y la respuesta que están construyendo los reguladores es exigente. Cada unidad emitida tiene que estar respaldada por un activo real —dólares en cuentas bancarias, depósitos a la vista en bancos regulados, bonos del Tesoro de muy corto plazo—, guardado en una cuenta separada y auditable en tiempo real por cualquiera. El emisor no es un banco que crea crédito; es un custodio que emite un certificado digital sobre reservas que ya existen.

Bajo ese diseño, un privado no puede acuñar un solo token sin tenerlo respaldado; hoy, un Banco Central puede crear miles de millones de unidades con una orden interna. Esa asimetría —invisible en los manuales modernos— es la pieza más subversiva del orden monetario en discusión. El dinero tokenizado no le quita al Estado la capacidad de emitir. Le quita la capacidad de fingir que la sobre-emisión no tiene costo. La blockchain no acepta promesas; solo acepta saldos.

La consecuencia más inmediata, y la menos conversada, ocurre del lado del peso. Hoy, la liquidez transaccional que la economía argentina necesita la provee el Banco Central imprimiendo. Una stablecoin de peso plenamente colateralizada podría proveer esa misma liquidez sin que el Central tenga que crear un solo peso adicional. Y el tipo de cambio dejaría de formarse por decisión administrativa: el flujo on-chain le pondría precio en tiempo real, antes que ninguna mesa de operaciones.

Parece Argentina año verde, lo sé. Pero esta vez no es un salto de fe: es la posibilidad de volver a creer apoyada en tecnología verificable, no en la palabra de un gobierno. Quien se anime a construirlo, dejará un legado para el país por generaciones.

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¿Y qué hace, en concreto, este modelo? Evita que el Banco Central tenga que emitir para proveer liquidez de pesos: esa liquidez la pueden proveer ahora emisores privados, pero solo si tienen las reservas reales para hacerlo. Evita que el peso se valore de más o de menos por decisión administrativa, porque el flujo on-chain lo arbitra en tiempo real. Y, sobre todo, hace que el Estado sólo pueda emitir lo que la balanza financiera del país permite.

Es, en cierto modo, el regreso moderno de mecanismos que la economía probó y descartó: el patrón oro, los currency boards, la convertibilidad estricta. Sistemas que disciplinaron al emisor a costa de pedirle al ciudadano una sola cosa imposible: que creyera. Creer que el oro estaba en la bóveda, que las reservas alcanzaban, que el contador no mentía. Una stablecoin regulada no pide creer: pide acceder. La auditoría es permanente. Cualquier persona del mundo puede verificar, ahora mismo, que el respaldo existe. La diferencia entre la convertibilidad de los noventa y una infraestructura tokenizada en 2026 no es ideológica; es de telemetría.

En el fondo, lo que se discute no es técnico. Es qué representa el dinero. Durante el último siglo, el dinero pasó a representar algo que el poder político promete que existirá. Las stablecoins reguladas proponen volver a una idea más austera y más moderna: que el dinero represente algo que ya existe, hoy, verificable. No es una restricción de la libertad del Estado. Es una restitución de la confianza del ciudadano.

La Argentina puede ser el primer país de la región que entienda que esa restitución no es achicar el rol del Estado. Es darle, por primera vez en cincuenta años, las condiciones para que su moneda valga algo. Que la próxima generación de argentinos no necesite aprender, como las anteriores, que el peso es un producto perecedero del que hay que escapar.

La balanza, esa palabra vieja que la macroeconomía repite hace décadas, recupera ahora un significado literal: lo que un país produce y atrae es lo que su moneda puede valer. Argentina pasó cincuenta años buscando atajos para esa ecuación —tipos de cambio múltiples, controles, convertibilidades, dolarizaciones de hecho. Esta vez, por primera vez, no hace falta un atajo. Hace falta decidir si queremos ser el país que escribe la regla o el que la importa cuando ya esté escrita en otro idioma.

*Cofundadora de PALA Blockchain