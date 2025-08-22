Haleon Argentina presentó a su nueva directora de Planta

Haleon anunció la incorporación de Adriana Belardinelli como nueva directora de la planta productiva que la compañía posee en la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.

Graduada como farmacéutica de la Universidad de Buenos Aires en 1992, Belardinelli tiene una extensa trayectoria en el sector, donde se desempeñó en diversos laboratorios, tanto nacionales como internacionales. Su visión estratégica y capacidad de gestión la llevaron a ocupar importantes cargos, donde lideró el diseño e implementación de sistemas para gestionar operaciones de manufactura a nivel global, desde la planta hasta los niveles ejecutivos.

Su nombramiento representa un paso importante en su objetivo de seguir potenciando la planta hacia una cultura centrada en consumidor. La ejecutiva destacó: “Vengo a reforzar nuestras operaciones con el desafío diario de mantener el foco en el cliente, el uso eficiente de los recursos y la sustentabilidad, siempre con la calidad como eje transversal”.

Además de su destacada trayectoria profesional, la nueva directora combina una vida personal enriquecedora. Es madre de tres hijos y comparte su vida en pareja desde hace 34 años. Encuentra equilibrio entre sus responsabilidades laborales y el disfrute personal a través de actividades al aire libre, como pasar días en el campo, andar a caballo, caminar y cocinar, entre otras pasiones que reflejan su conexión con la naturaleza y los vínculos cercanos.

