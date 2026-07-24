The Walt Disney Company nombró a Alejandro Gowland como Director de Ad Sales y Partnership para el Cono Sur

The Walt Disney Company Latin America anunció la designación de Alejandro Gowland como Director de Ad Sales & Partnerships para el Cono Sur. Gowland, quien vuelve a la compañía tras una destacada trayectoria en marketing, medios y desarrollo comercial en América Latina, será responsable de definir e implementar la estrategia comercial de publicidad para el Cono Sur, con foco en impulsar el crecimiento del negocio y alcanzar los objetivos de ingresos de la compañía. Además, liderará el desarrollo de relaciones estratégicas con anunciantes, agencias y socios comerciales, identificando nuevas oportunidades de mercado y fortaleciendo el ecosistema publicitario de Disney en la región.

"El Cono Sur es un mercado estratégico para nuestro negocio publicitario y la incorporación de Alejandro fortalece nuestra capacidad para seguir desarrollando soluciones innovadoras para anunciantes y agencias. Su amplia experiencia en marketing, creatividad y desarrollo comercial, junto con el conocimiento que tiene de nuestra compañía y de la región, será fundamental para continuar impulsando el crecimiento de nuestro ecosistema publicitario y consolidar nuestra propuesta de valor", señaló Kattia Quintanilla, SVP Ad Sales & Partnerships, The Walt Disney Company Latin America.

Alejandro cuenta con más de 20 años de experiencia en marketing, medios, estrategia de marca y desarrollo comercial en América Latina. Antes de incorporarse a Disney, se desempeñó en Google, donde lideró equipos de Creative Works para Hispanoamérica, impulsando estrategias creativas y consultorías para grandes anunciantes y marcas líderes de la región, con foco en maximizar el impacto comercial de sus inversiones, especialmente en YouTube.

En su paso anterior por la compañía, Gowland se desempeñó como Senior Manager de Marketing para Disney+ en América Latina, liderando la estrategia regional de lanzamiento y crecimiento de la plataforma, además de desarrollar alianzas estratégicas con socios de distribución. Previamente, estuvo al frente de la estrategia de marca de National Geographic en más de siete mercados de la región.

Su trayectoria profesional incluye además posiciones de liderazgo en Accenture Interactive, Landia y +Castro Innovation House, así como en BBDO Argentina, donde trabajó con marcas globales como Coca-Cola, Ford, Nestlé y Volkswagen.