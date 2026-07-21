La Cámara de Medios de Pago de Argentina anunció la renovación de sus autoridades en el marco de la Asamblea celebrada el 24 de junio de 2026, dando un nuevo paso en el proceso de evolución institucional y fortalecimiento de la gobernanza que la entidad viene impulsando.

La renovación de autoridades se inscribe en el roadmap estratégico de la Cámara, orientado a consolidar una representación cada vez más amplia del ecosistema de medios de pago, promover una mayor participación de las distintas categorías de socios y fortalecer los espacios de construcción colectiva dentro de la institución. En este contexto, la Asamblea designó a Manuel Cascante como Presidente de la entidad, junto con la nueva conformación de la Comisión Directiva.

La nueva etapa institucional busca profundizar una agenda de trabajo centrada en el desarrollo de un ecosistema de pagos innovador, competitivo, seguro e inclusivo, promoviendo el diálogo público-privado y la articulación entre los distintos actores del sector.

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Manuel Cascante es actualmente Country Manager de American Express Argentina, posición que ocupa desde 2025. Ingresó a Amex en 2004 y, a lo largo de su trayectoria, lideró distintas áreas estratégicas. Antes de asumir su cargo actual, fue vicepresidente de Adquisición de Tarjetas y Seguros de International Card Services, donde tuvo a su cargo la estrategia de adquisición y ventas de tarjetas personales y corporativas, así como de seguros, además de la gestión de la cartera de clientes y el desarrollo de nuevos negocios y alianzas estratégicas. Previamente, estuvo al frente de la Dirección de Establecimientos. Manuel es Licenciado en Administración de Empresas (UBA), posee un posgrado en Digital Business Management (Universidad de San Andrés) y completó su MBA en IAE Business School.

“La Cámara atraviesa una etapa de consolidación institucional, con una agenda compartida y una participación cada vez más amplia de sus asociados. Esta renovación refleja la diversidad del ecosistema y fortalece nuestra capacidad para contribuir al desarrollo de los medios de pago en la Argentina”, sostiene Manuel Cascante.

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Asimismo, el presidente saliente Gustavo Salerno destacó que este proceso constituye un paso natural dentro de la evolución institucional de la entidad y una muestra del compromiso de los socios con una gobernanza cada vez más abierta, representativa y participativa. “La fortaleza de una institución se mide por su capacidad de construir continuidad, incorporar nuevas miradas y sostener una agenda de largo plazo. Esta renovación es una expresión de esa madurez institucional”, manifiesta Salerno, quien pasará a desempeñar la función de secretario.

RM